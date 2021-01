Pinay health worker sa Singapore nabakunahan na kontra COVID-19

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nabakunahan na kontra COVID-19 ang isang Pinay health worker na nagtatrabaho sa National University Hospital sa Singapore.

Nabigyan ng unang dosage ng Pfizer-BioNTech anti-coronavirus vaccine si Janette Grey noong Enero 22.

"Ang usual po kasi, tulad ng vaccine na ibinibigay sa amin, 'yong parang mabigat lang 'yong shoulder mo," pahayag nito sa TeleRadyo ngayong Miyerkoles.

"At the same time, after 6 hours, usually parang lalagnatin ka. Pero prior to that, nag-take na ako ng Panadol (paracetamol) para hindi ko na maramdaman 'yong fever."

Nakaiskedyul ang pangalawang dosage ng kaniyang bakuna sa Pebrero 17.

Higit 2 dekada nang naninirahan sa Singapore si Grey kasama ang kaniyang asawa at isang anak. Nagtatrabaho siya sa NUH bilang assistant sa mga specialized clinic ng mga doktor.

"I assist doctors' specialized clinics. We work hand in hand with the doctors in [treating] patients," aniya.

Noong Disyembre 30 nagsimula ang inoculation program ng Singapore laban sa COVID-19.

Nagpabakuna na rin si Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong noong Enero 8 para ipakita sa publiko na ligtas at epektibo ito.

Ilang Pinoy health workers sa United Kingdom at Estados Unidos ang nakatanggap na rin ng bakuna kontra COVID-19.