Pangingisda apektado matapos matagpuan mga patay na baboy sa dalampasigan ng Or. Mindoro

Larawan mula kay Naujan Mayor Mark Marcos

MAYNILA - Nangangamba ang lokal na pamahalaan ng Naujan sa Oriental Mindoro sa epektong dala ng mga patay na baboy na natagpuang nakalutang sa dalampasigan, hindi lang sa mga nag-aalaga ng hayop, kundi maging sa mga mangingisda.

Ayon kay Mayor Mark Marcos, 17 na ang nakita nilang patay na baboy nitong mga nakaraang araw, kabilang na ang dalawang natagpuan ngayong Miyerkoles ng umaga.

“Ito po ay nasa advance stage ng decomposition, medyo mabaho na. Ang problema nga po dahil itong ating mangingisda ay naaapektuhan dahil may reported sa akin na ang tao ay natatakot namang kumain ng isda,” pahayag ni Marcos sa panayam sa TeleRadyo.

Pahayag ni Marcos na iniisip na ng kaniyang mga kababayan na may African swine fever ang mga natagpuang baboy.

“Ang naapektuhan ngayon bukod dito sa nag-aalaga ng hayop, 'yung mga nagtitinda natin sa palengke, itong mga mangingisda parang naapektuhan na rin po,” sabi ni Marcos.

Watch more in iWantTFC

Sa parehong programa, sinabi ni Director Ronnie Domingo ng Bureau of Animal Industry (BAI) na nai-report sa kanila ng Provincial Veterinary Office na may 35 patay na baboy ang natagpuan sa baybayin ng mga bayan ng Naujan at Pola sa Oriental Mindoro.

“Ang ginawa nila kumolekta ng sample, 'yun po ay pinoproseso ng laboratoryo baka po sa mga susunod na oras ay lalabas na yung resulta,” sabi ni Domingo.

Dagdag din niya na may mga haka-haka na ang mga residente doon sa pinanggalingan ng mga patay na baboy.

“Yun ay pag-uusapan sa araw na ito. May nakatakdang pagpupulong, investigation sa lugar na 'yun para malaman kung saan siya nanggaling po,” sabi ni Domingo.

Mayroong nagsasabi na galing umano sa mga barkong dumaraan ang mga patay na baboy.

“Maraming teorya tungkol po d'yan 'pag nagbiyahe ng baboy libo po 'yan di natin alam paano po handling po nun. Kung minsan may namamatay sa stress, 'yun ang problema ng mga barko,” sabi ni Domingo.

Pero sa mga larawang kanilang nakita, tila wala namang senyales ng ASF ang mga nakitang patay na baboy.

“Yung mga taga Provincial Veterinary Office agad nilang pinulot, binalot at inilibing kaagad para wala na pong pagdududa kung 'yan ay kakalat,” sabi niya.

Hiling naman ni Marcos na sana ay lumabas na ang resulta ng samples na nakuha sa mga baboy para mapanatag ang kalooban ng kanilang mga kababayan.

“Itong ilang araw na ating ipaghihintay, ang tao dito hindi rin mapalagay. Ito ang problema lalo’t may pandemya nga po madadamay itong ating mga mangingisda,” sabi ni Marcos.

Nakatakda namang magpunta sa mga ahensiya ng pamahalaan sa Calapan si Marcos para dalhin ang kaniyang sulat para humiling ng pagsisiyasat kaugnay dito.

“Mabilisang imbestigasyon dito para kung may managot lamang sa pangyayaring ito dahil hindi ho biro biro itong idinulot dito sa aming bayan at tingin ko sa ibang bayan sa lalawigan,” sabi ni Marcos.