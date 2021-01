Mt. Province nakapagtala ng 7 bagong kaso ng COVID-19

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nakapagtala ang Mountain Province ng 7 bagong kaso ng COVID-19, ayon sa Department of Health - Cordillera.

Ito'y ilang araw bago taasan ang quarantine level sa buong Cordillera Administrative Region dahil sa mga naitalang kaso ng new COVID-19 variant sa Bontoc.

Bontoc, Mountain Province in this photo taken on November 25, 2017. Gigie Cruz, ABS-CBN News

"Sa ngayon po, ang kaso natin sa Mt. Province ay 683. May nadagdag na 7 na positive pero hindi po ibig sabihin na kokonti nalang, na na-prevent natin ang further increase," ani Dr. Ruby Constantino, director ng Cordillera Center for Health Development.

Sa panayam ng Teleradyo, inamin ng opisyal na may backlog sila sa COVID-19 testing matapos masira ang machine ng isang molecular laboratory.

Nakatutok din sila sa paghahanap ng mga close contact sa mga pasyente na may UK COVID-19 variant sa bayan ng Bontoc.

Simula Pebrero 1, ilalagay ang Cordillera Administrative Region sa ilalim ng general community quarantine (GCQ), ani Constantino. Base ito aniya sa pahayag ni Baguio City Mayor at contact tracing czar Benjaming Magalong.

Una nang sinabi ng DOH na may local transmission ng UK COVID-19 variant sa Bontoc.

Nakapagtala ng 11 kaso ng UK variant ang Barangay Samoki sa Bontoc. Sinasabi na lahat sila ay may koneksiyon sa mag-asawa na umuwi mula UK, kung saan unang kumalat ang bagong strain, noong Disyembre 11.

Ang isa pang kaso sa ibang barangay, nakikita ring may koneksiyon sa iba pang contacts na nakita ng DOH.

Ayon kay Constantino, humingi na rin sila ng tulong sa DOH para sa karagdagang health workers.

"Mayroon tayong kakulangan sa ating health workers kaya kahapon ay nag-submit kami kaagad ng aming request sa central office ng additional human resources," aniya.