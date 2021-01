Mga paaralan, gym, simbahan na gagawing vaccination sites inihahanda

Ginawang vaccination site ang isang paaralan sa Mandaluyong City, kung saan nagdaos ng dry run nitong Enero 27, 2021. Bianca Dava, ABS-CBN News

Kaniya-kaniyang paghahanda na ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa mga eskuwelahan, gym, at simbahan na gagawing vaccination centers sakaling dumating na sa bansa ang mga bakuna kontra COVID-19.

Sa Mandaluyong City, matapos ang halos isang taong walang face-to-face classes, muli nang magagamit ang ilang eskuwelahan.

Nasa 10 public school sa lungsod ang gagawing vaccination site ng lokal na pamahalaan sa oras na dumating sa bansa ang mga bakuna.

"Ten identified schools, okay na siya. Ang mga principal, nandiyan sila para mag-observe. We also have one buffer school," sabi ni Mandaluyong Public Information Officer Marvin Capco.

Nagsagawa rin ngayong Miyerkoles ng simulation sa Mandaluyong, kung saan aabutin ng mula 12 hanggang 15 minuto ang proseso ng pagpapabakuna.

Target ng lokal na pamahalaan na mabakunahan ang 5,000 residente kada araw, ani Mandaluyong City Health Officer Alex Santa Maria.

Matapos maturukan, kailangang manatili muna ang residente sa mga classroom, na magsisilbing observation area, sa loob ng 30 minuto hanggang isang oras.

Ayon kay Dr. Cesar Tutaan ng Mandaluyong Medical Center, handa silang tumugon sakaling may makaranas ng adverse reaction sa bakuna.

Nakahanda na rin ang San Juan Gym na magiging pangunahing vaccination site ng San Juan City.

Maluwag daw kasi ito kaya napakadaling mapanatili ang physical distancing.

Sa 122,000 na populasyon ng lungsod, target mabakunahan ang 80,000.

Kung kinakailangan, handa rin daw ang lokal na pamahalaan na gawing vaccination center ang mga piling barangay hall at eskuwelahan.

"We will be tapping some barangay halls whose health centers and basketball courts are connected. We are also tapping public schools," ani San Juan Mayor Francis Zamora.

Samantala, nagpasalamat naman si Quezon City Mayor Joy Belmonte sa pagpayag ng Diocese of Novaliches na gawing vaccination sites ang kanilang mga simbahan.

Sa kaniyang pahayag, sinabi ni Belmonte na ang paglahok ng simbahan sa vaccination drive ay makatutulong para mahikayat ang mga residente na magpabakuna.

Sa Novaliches pa lang, 15 malaking parokya na ang magagamit ng lokal na pamahalaan para sa COVID-19 vaccination drive.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News