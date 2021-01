'Mga may allergy sa pagkain, gamot di dapat umiwas sa COVID-19 vaccine'

Watch more in iWantTFC

Hindi dapat umiwas sa bakuna kontra COVID-19 ang mga may allergy sa pagkain at gamot, ayon sa Department of Health (DOH).

"'Yon po talagang main contraindication ng bakuna ay severe allergic reaction... ibig sabihin po, kapag kayo ay nabigyan ng bakuna in the past o kaya sa component ng bakunang ito ay maaaring magkaroon ng severe allergic reaction," paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Ayon kay Vergeire, ang warning sa allergic reaction ay partikular sa mga ingredient ng bakuna tulad ng polyethylene glycol.

Dapat namang bantayan ang severe reaction na anaphylactic shock.

"Ibig sabihin, 'yong magkaroon kayo ng anaphylaxis o iyong mahirapan huminga, nagkakaroon ng mataas na pagtibok ng puso at baka magsasara ang airways natin," ani Vergeire.

Ang mga may ibang allergies tulad ng sa pagkain o gamot ay kailangan lang kumuha ng certification sa kanilang doktor na maaari silang magpabakuna.

Hanggang isang oras matapos mabakunahan, dapat obserbahan ang pasyente.

May mga naka-standby namang ambulansiya at referral hospitals na tutugon sa posibleng side effects na maranasan ng mga nabakunahan.

Ayon din sa DOH, maaari rin namang sa puwet magpaturok ng bakuna, gaya ng plano ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, wala namang pagkakaiba ang epekto ng pagpapaturok sa puwet bagaman mas mainam na magpabakuna sa braso ang pangulo para maisapubliko ito.

"Hopefully, he might still change his mind because there are many world leaders who had themselves vaccinated in public," ani Duque.

Handa ring magpabakuna si Duque pero may pakiusap siya sa publiko.

"Kapag kami ay naunang magpabakuna ay hindi kami isasailalim sa matinding batikos. Sasabihin na 'VIP treatment ito, nauna pa sila,'" aniya.

Inulit din ni vaccine czar Carlito Galvez Jr. na handa siya at pati ang kaniyang pamilya na magpabakuna.

Samantala, 5 araw nang higit 50 ang ibinabalitang namatay mula sa COVID-19 kada araw.

Naitala din ngayong Miyerkoles ang pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa isang araw mula noong Nobyembre.

Nasa 2,245 ang bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 kaya sumampa sa 518,407 ang kabuuang bilang ng mga kumpirmadong kaso, ayon sa DOH.

Nanguna sa mga pinanggagalingan ng bagong kaso ang Baguio City at Cebu City, na nakapagtala ng tig-121 bagong kaso. Sinundan sila ng Davao na may 102 kaso.

-- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News