Higit P500,000 halaga ng hinihinalang marijuana, nasamsam sa Pampanga

Mahigit P500,000 halaga ng hinihinalang marijuana ang nasamsam sa Pampanga. Larawan mula sa Police Regional Office 3

Arestado sa Barangay San Vicente sa Apalit, Pampanga ang isang "high-value target" sa ikinasang entrapment operation ng mga awtoridad Martes.

Hindi na nakapalag pa ang 19 anyos na suspek nang arestuhin siya.

Nakuha sa kaniya ang 10 sachet ng hinihinalang dried marijuana leaves with fruiting tops na humigit kumulang 4,170 grams ang dami at nasa P500,400 ang street value, 4 na compressed bricks shape, resealable plastic, weighing scale, themal bag, cellphone at marked money.

Mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang suspek.- ulat ni Gracie Rutao