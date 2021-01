Galvez nagbabala laban sa mga namemeke ng RT-PCR test result

MAYNILA - Nagbabala si COVID-19 national policy chief implementer Carlito Galvez Jr. laban sa mga namemeke ng RT-PCR test result.

Aniya, iimbestigahan ng pamahalaan ang sinabing mga namemeke ng mga resulta ng RT-PCR test.

Ito ay matapos mapaulat ang isa umanong diagnostic center sa Valenzuela City na gumagawa nito.

“We will investigate that. We will give the RITM and the DOH a flag on this, kung pwede ibigay niyo samin ang details so we can investigate,” ani Galvez.

May payo naman siya sa mga gumagawa nito.

“I believe I would like to call on our citizens, itong pamemeke na ito talagang delikado po nito. Buhay po ang nakataya dito and tiyak masisira po ang atin record lalo na kung ginagamit natin ang pamemeke nito na iyong iba OFW ang binibiktima natin, so malaki ang repercussion niyan diplomatically at the same time it can really endanger the lives of our people,” dagdag ni Galvez.

Hihingi aniya siya ng assistance sa hepe ng PNP at sa DILG para matignan ang ganitong uri ng violations.