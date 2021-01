Eksperto may payo sa mga lalabas habang may UK variant ng COVID-19

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Ipinapayo ng mga eksperto na sundin ang mga minimum health protocol ngayong nakarating na sa bansa ang United Kingdom variant ng coronavirus disease (COVID-19).

Ayon kay Dr. Rontgene Solante, may ilang dapat tandaan bago lumabas.

Aniya, dapat iksian ang oras na nasa labas para mabawasan ang tsansang ma-expose sa virus.

"We have to watch ourselves na if we are going to that particular area, kung makita natin na maraming tao we can go there but more or less bilisan ang labas... You don’t need to stay longer kasi mas mataas ang risk ng exposure. If you plan to really hold meetings in an enclosed space, you [need] to have adequate ventilation and wear all the minimum health protocol," ani Solante.

Unang inihirit ni Dr. Anthony Fauci sa Amerika ang pagsuot ng "double mask" para mapigilan ang pagkalat ng UK variant.

Sang-ayon naman dito si Solante. Pero giit niya, na hindi ito makakatulong sa lahat ng oras.

Posible kasing mahirapan umanong huminga ang isang may hika at iba pang sakit sa baga.

Para naman sa Department of Health, sapat na sa ngayon ang ginagawang minimum health standards.

"Kailangan lang po ng enough evidence so we can also recommend for this. But I think 'yung isang mask which guarantees us protection 60-70 percent, plus the face shield, plus physical distance, which will give about 99 percent protection is enough for now,” ani DOH Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

BAKIT SINASABING MAS NAKAKAHAWA ANG UK VARIANT?

Sa spike protein ng coronavirus matatagpuan ang mutation na dahilan para magkaroon ng bagong variant. Ito mismo ang nangyari sa B.1.1.7 o mas kilalang UK variant ng SARS-CoV2.

Para kay Solante, ang 17 mutation sa spike protein ang rason kung bakit mas madali itong kumapit sa receptor ng cell ng isang tao at tuluyang makapasok dito.

"'Pag halimbawa, mabilis na siyang mag-bind, one or two of these virus can easily go inside in a few seconds. This is the crucial part here because this is the part by which the virus will replicate and go out again and infect other cells," ani Solante.

Mas mabilis dumami ang virus sa loob ng katawan. Dahil sinasabing mas nakakahawa ang UK variant kumpara sa unang variant, mas marami ang viral load ng isang taong mayroon nito.

Inilarawan ni Solante kung gaano karami ang maaaring mahawahan ng isang taong may lumang variant at isang taong may bagong variant.

"'Yung sa old variant, siguro isa lang ang mahahawahan. Pero 'pag naglagay ka ng tao sa [kuwartong may] new variant, kasi ang transmissibility is 50 percent. Ibig sabihin, 2-3 people inside that room [ng lima] can get the infection. Tapos multiply mo 'yan. Three, another three, six then another six, Exponential 'yan eh," ani Solante.

Sa ngayon, nananatili sa Bontoc ang cluster ng UK variant.

Nakapag-contact tracing na ang mga awtoridad sa Cordillera Administrative Region ng 615 na 1st, 2nd, at 3rd generation contacts.

Dagdag pa ng ahensiya, nakakita na rin ng 8 overseas Filipinos na bumalik sa bansa at pumasok sa rehiyon at inaalam ng Department of Health ang kanilang mga detalye, pati na ang resulta ng RT-PCR test.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News