Dahil sa mga natagpuang patay na baboy, karne bagsak-presyo sa Or. Mindoro

Natagpuan noong Enero 25, 2021 ang mga patay na baboy sa dalampasigan ng Naujan, Oriental Mindoro. Retrato mula kay Naujan Mayor Mark Marcos

Ibebenta na sa Huwebes ni Eden Facelo, residente ng Calapan City sa Oriental Mindoro, ang kaniyang alagang 4 na baboy kahit hindi pa sapat ang gulang nito.

Natatakot kasi umano si Facelo na lalo pang bumagsak ang presyo ng mga baboy sa kanilang lugar, na ngayo'y nasa P180 na lang kada kilo sa buhay mula sa dating P230.

"Kahit wala pa talaga sa pagbenta gusto ko na ibenta," ani Facelo.

Bumagsak ang pork prices sa lalawigan matapos matagpuan noong Lunes ang mga patay na baboy sa dalampasigan sa mga bayan ng Naujan at Pola.

Kahit hindi pa kumpirmado, natatakot ang maraming taga-Oriental Mindoro na may dalang African swine fever (ASF) ang mga baboy.

Ramdam din ng meat vendor na si Ever Duka ang pagtumal ng mga bumibili ng karneng baboy.

Nasa P20 na ang ibinaba sa presyo ng tinda ni Duka, na ngayo'y P320 na lamang kada kilo.

"Mas humina ngayon dahil sa nabalitaan, akala siguro may epekto sa atin," ani Duka.

Nagsasagawa na rin ng imbestigasyon ang Philippine Coast Guard (PCG) sa mga natagpuang patay na baboy, lalo't malaki ang hinala ng mga opisyal na itinapon ang mga ito mula sa barko.

"Bina-backtrack natin kung may barkong dumaan sa mga araw ng Sabado saka Linggo, at malaman natin kung may illegal activites na ginagawa," ani PCG Spokesperson Armand Balilo.

May hawak na ngayong larawan ang provincial veterinary office ng Oriental Mindoro ng posibleng barkong pinagmulan ng mga patay na baboy.

“We got a photo na nagkakarga 'yong tripulante ng baboy from the Visayas," ani Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor.

"Hindi lang namin ma-trace kung saang port pero pinapa-trace ko na ngayon," aniya.

Pinabibilisan din ni Naujan Mayor Mark Marcos ang imbestigasyon at nang mapanagot agad ang mga nagtapon ng baboy.

Tiniyak naman ng mga awtoridad na nananatiling ASF-free ang Oriental Mindoro kaya walang dapat ikatakot ang mga mamamayan.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

