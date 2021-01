Cordillera posibleng isailalim sa GCQ dahil sa dumaraming COVID-19 cases

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Posibleng itaas muli sa general community quarantine (GCQ) ang status sa Cordillera region dahil sa naitalang UK variant ng COVID-19 sa ilang bayan doon.

Hinigpitan naman ang border control sa mga munisipalidad sa Benguet at sa Baguio City kaya simula Pebrero 1, dapat magpresenta na rin ng medical certificate at clearance ang mga dadaan sa kanilang lugar.

Aburido ang mga namamasada, lalo't gagastos pa sila ng P200 hanggangP300 para makakuha ng medical clearance.

Tatagal ang border control hanggang Pebrero 15.

Plano ring ibalik sa GCQ ang buong Cordillera simula Pebrero 1.

"'Yun ang recommendation. Tinawagan ako ng IATF yesterday at binanggit sa akin na GCQ. There was even a time na inirekomenda ang MECQ," ani Baguio City Mayor at contact tracing czar Benjamin Magalong.

Pero apela ng mga residente, huwag itong ituloy.

Aantayin pa ng mga lokal na pamahalaan ang iaanunsiyo ng IATF na guidelines sakaling matuloy ang GCQ sa Cordillera.

Sa buong Cordillera, aabot na sa 11,309 ang kaso ng COVID-19 sa buong rehiyon; pinakamarami sa Baguio City, at sunod ang Benguet.

Samantala, nagkukulang na ngayon sa health workers ang mga ospital sa Mountain Province.

"Mayroon po tayong kakulangan po sa ating health workers kaya po kahapon, nag-submit po kami kaagad, first hour in the morning, ng amin pong request sa [DOH] Central Office, additional po na human resources kasi mayroon po silang pondo na agad-agad. Hinihintay na lang po namin ang pagbaba... bago kami makapag immediately hire ng additional para po sa ating mga ospital," ani Dr. Ruby Constantino, director ng Cordillera Center for Health Development.