Comelec, may ilang hirit para maabot ang 4 milyong dagdag-botante sa 2022 polls

MAYNILA - Sinisikap ngayon ng Commission on Elections (Comelec) na maabot ang 4 milyong bagong botante na itina-target para sa 2022 elections kahit pa man limitado ang galaw ng mga tao sa gitna ng coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Sa datos ng komisyon, nasa 1.17 milyon pa lang ang bagong rehistradong botante.

Ayon kay Comelec spokesman James Jimenez, may mga satellite registration na rin sa ilang lugar para mahabol ang kakulangan sa bumoboto.

"Para mahabol natin 'yung kakulangan, eh kailangan natin ng ma-expand yung capacity ng opisina. Ngayon kasi, kung aasa tayo sa COMELEC offices lamang, eh talagang kulang na kulang. In fact, ngayon nga eh nagsara pa tayo ng isang opisina, yung Velenzuela,” ani Jimenez.

Ang ilang election officers, gaya ng Comelec sa Quezon City, sinabing maaaring dahil ito sa pandemya at sa kakulangan ng transportasyon.

"Sa ngayon, hindi pa siya masyadong marami. Medyo matumal pa, gawa siguro ng pandemic, kasi kulang pa ang transportasyon. Ang area ko din kasi, masyadong malayo from my office. So nahirapan pa 'yung karamihan na magpunta dito sa office," ani QC District 5 election officer Ma. Liza Carpina Torres.

Sabi naman ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon na may ilang hakbang na maaaring gawin para mapataas ang bilang ng mga rehistradong botante.

"May mungkahi po ako sa Commission En Banc nitong Wednesday na i-extend na namin 'yang registration hours, mag-overtime na po kami," ani Guanzon.

Bukod dito aniya, may plano silang gawing online ang registration sa overseas voting habang pandemya.

"Maliban pa po ‘yan, sa overseas voting, nag-uusap kami ng DFA kung pwedeng ‘yung registration naman ay puwedeng online na lang dahil meron naman silang biometrics sa kanilang pasaporte, para hindi na sila pumunta doon sa embassy o sa konsulado,” ani Guanzon.

Nababahala naman ang grupong Kontra-Daya sa mababang bilang ng mga nagpaparehistro. Pero kung pahahabain man ang voter registration, dapat maging maingat anila rito.

"'Yung extension should be a possibility. Bagama't hindi dapat masyadong malapit don sa filing for candidacies. Kasi ang nakababahala rin dito, kapag i-overextend, baka ito naman yung maging paraan para sa anumang mapanlikhang gawain sa pandaraya," ani Danilo Arao, convenor ng Kontra-Daya.

Panawagan ng Comelec na huwag nang hintayin ang deadline ng voter registration, na nakatakda sa Setyembre alinsunod sa resolusyong ibinaba ng tanggapan.

"So puwede na kayong magparehistro ngayon. Gawin niyo na habang maaga, kasi mas mahihirapan tayong lahat kasi pag umabot pa tayo sa deadline, magsisiksikan tayo dun. Mas unsafe yan para sa ating lahat,” ani Jimenez.

Ayon kay Jimenez, bukod sa target na 4 milyong bagong botante na magparehistro, mayroon pang 1.5 milyong dati nang botante na kinakailangan ng reactivation para sa kanilang registration.

