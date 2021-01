Birthday party ni Tim Yap sa Baguio, pinaiimbestigahan

MAYNILA — Pinaiimbestigahan na ng National Task Force kontra COVID-19 ang napaulat na birthday party ni Tim Yap sa Baguio, na matatandaang binatikos dahil umano sa paglabag sa pinaiiral na minimum health standards laban sa coronavirus.

“We are still investigating it. I also forwarded it to the IATF (inter-agency task force for emerging infectious diseases) for immediate action of the technical working group,” sabi ni COVID-19 national policy chief implementer Carlito Galvez.

Naglipana sa social media ang ilang litratong nagpapakitang walang suot na face mask ang mga bisita sa party ni Yap at hindi umano nasunod ang physical distancing.

Mismong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang nagsabi na siya rin ay dumalo sa nasabing event at aminadong may mga hindi nasunod na ilang health protocols.

Paalala tuloy ni Galvez sa mga mayor, dapat sila mismo ang nangunguna sa pagpapaalala sa pagsunod sa health protocols.

“Dapat iyon mga mayor natin dapat decisive tayo, na kapag nakita natin ang violations we have to do the necessary actions. I believe iyong ibang mga nakita natin na LGUs (local government units), they even see na sila mismo nagde-decide kapag may nakita silang violations,” aniya.

Dapat rin umano higpitan ang pagsunod sa health standards lalo na sa panahon ngayon na nakapasok na ang bagong variant ng COVID-19 ang bansa.

“Kailangan we have to go back to our senses and let’s go back to our precaution on really thinking na talagang irestrict natin iyong tinatawag natin na social gatherings, in the meantime, kasi malapit na tayo magka-vaccine eh. So let us be patient,” paalala ni Galvez.

Samantala, ipinauubaya naman ni IATF co-chair at Cabinet Sec. Karlo Nograles sa Department of the Interior and Local Government (DILG) ang pagtukoy sa posibleng pananagutan ng mga lokal na opisyal sakaling mayroon ngang paglabag sa health protocols.

“Pagdating sa local officials natin, ang nagsusupervise sa kanila at may responsibility over them is DILG. Hintayin nalang natn kung ano ang magiging aksyon ng DILG padating sa ating mga local officials,” ani Nograles.



Aniya, policy-making body lamang ang IATF at ang enforcement o pagpapatupad ng mga polisiya para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 ay nasa kamay pa rin ng National Task Force at ng mga lokal na pamahalan.

— Joyce Balancio, ABS-CBN News