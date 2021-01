Bangkay ng lalaki, natagpuan sa Ermita

MAYNILA - Isang bangkay ng lalaki ang initsa ng mga hindi pa kilalang suspek sa isang kalsada sa Ermita, Maynila nitong Martes.

Kuha sa CCTV ang pag-iwan ng bangkay sa Brgy. 692 ng mga salarin na sakay ng isang L300 na van na walang plaka at kitang pumarada sa Leon Guinto corner Quirino Ave.

Bumukas ang pinto sa likod ng van kung saan bumaba ang isang lalaking naka-itim na may hinihilang tao na tila walang malay.

Bangkay pala ito ng isang hindi pa kilalang lalaki, ayon sa MPD homicide section.

Pagsakay ng lalaki, humarurot na ang sasakyan palayo sa iniwang bangkay, na nakatali ng electric wire ang leeg at may karatulang “Wag tularan basag kotse at hold-uper ako susunod na kayo!!”

Ayon kay Police Capt. Henry Navarro, hepe ng MPD Homicide Section, pinagbabaril din ang bangkay.

Nakuha sa crime scene ang apat na fired cartridge ng at tatlong deformed slug ng hindi pa tukoy na kalibre ng baril.

Wala pang pagkakakilanlan ang lalaking bangkay na nasa 35 hanggang 40 anyos, 5 talampakan ang taas, at naka-pulang t-shirt at puting shorts.

Nangangalap na rin ang pulisya ng impormasyon para matukoy ang mga suspek sa pagpaslang.