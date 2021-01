3 sugatan sa pagbangga ng motorsiklo sa pedestrian sa Bataan

Tatlo ang nasugatan matapos mabangga ng isang motorsiklo ang isang pedestrian sa bayan ng Mariveles, Bataan nitong Martes. Kuha ni Ryan Jorge

Tatlo ang sugatan matapos mabangga ng isang motorsiklo ang isang pedestrian na tumatawid sa kahabaan ng Brgy. Mt. View sa Mariveles, Bataan nitong Martes.

Ayon kay "Rose", pinsan ng pedestrian na si "Beralyn", patawid silang dalawa sa naturang lugar para sumakay ng jeep nang mahagip si Beralyn ng humaharurot na motorsiklo na may mga menor de edad na nakasakay.

“Bigla na lang pong may sumulpot na motor. Hindi din po namin talaga napansin 'yon kasi nung huli na po, tinawag ko po siya, nandoon na po siya sa may kalsada mismo. Tapos nagulat na lang din po siya kasi nakita ko pa po siyang lumingon tapos 'yun na po, as in dikit na po sila nung motor. Napatalikod na lang po ako non. Paglingon ko po, nakahiga napo siya doon," ani Rose.

Sugatan din ang 17-anyos na driver at ang 16-anyos na babaeng backride ng motorsiko na kaagad din namang itinakbo sa pagamutan.

Ayon sa mga awtoridad, posibleng maharap ang 2 menor de edad na driver at angkas nito ng kasong reckless imprudence resulting in physical injury.--Ulat ni Gracie Rutao

RELATED VIDEO

