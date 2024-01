4 na Korean na nagsuntukan sa BGC arestado

Watch more News on iWantTFC

Arestado ang apat na Koreano matapos magsuntukan sa The Fort Street, BGC, Taguig alas dos Biyernes ng madaling araw.

Ayon sa Taguig police, nakatanggap sila ng report na nag-aaway ang apat na lalaki sa nasabing lugar.

Pero kahit rumesponde na ang mga pulis ay hindi pa rin agad huminto sa away ang mga Koreano.

“Habang ako po ay nagpapatrolya, nakatanggap kami ng tawag mula sa sub station 1 na may nagkakagulong mga foreigner sa lugar. Pagdating namin dun ayaw nilang huminto hanggang sa muntikan na kami madaplisan,” ayon kay Police Corporal Jandy Galvez, Taguig Police duty officer.

Dinala ang mga naaresto sa Taguig Police Sub Station 1 habang patuloy na iniimbestigahan ng pulisya sa insidente.

Mahaharap sa mga reklamong Alarm and Scandal at Disobedience to a Person in Authority ang mga naaresto.