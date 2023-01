Selebrasyon sa koronasyon ni King Charles III, nakalatag na

LONDON - Inanunsyo na ng Buckingham Palace ang ilang detalye ng seremonya at pagdiriwang ng Coronation Weekend ni King Charles III at Queen Consort Camilla sa May 6 hanggang 8, 2023.

Ayon sa kalatas ng palasyo, ang koronasyon ay magaganap sa Westminster Abbey sa Mayo 6, 2023. Isang service ang pamumunuan ng Archbishop of Canterbury na si Rev. Justin Welby. Ang church service ay sesentro sa papel ng monarkiya sa makabagong panahon sa kabila ng mahabang tradisyon at marilag na kasaysayan nito.

Photo by Neil Hall, EPA-EFE fIle /ABS-CBN News file

Sa kaganapan ng Coronation Weekend, maraming pagtitipon ang isasagawa. Sa May 7, 2023, isang special Coronation Concert ang itatanghal at ipapalabas ng live sa Windsor Castle ng BBC at BBC Studio.

Mamimigay din ng ilang libong tiket sa mga mapipili gamit ang public ballot.

Sa Coronation Big Lunch naman, magsasama ang mga magkakapit-bahay at miyembro ng komunidad upang magsalo-salo ng pagkain at kasiyahan sa buong bansa. Sa May 8, 2023, iniimbitahan ang publiko na sumali sa The Big Help Out, at boluntaryong magbigay ng kanilang oras sa mga gawain ng kanilang pamayanan.

Nais ni King Charles III at Queen Consort Camilla na makasama ang kanilang mga kaibigan, pamilya at mga komunidad sa buong United Kingdom, the Realms at Commonwealth.

AFP photo/ pool/ ABS-CBN News file

Tatlong araw na selebrasyon Sa araw ng koronasyon sa May 6, darating si King Charles III at ang Queen Consort sa Westminster Abbey sa isang prosesyon mula Buckingham Palace na tatawaging ‘The King’s Procession.’

Matapos ang church service babalik ang Hari at Queen Consort sa Buckingham Palace para sa mas malaking ‘The Coronation Procession,’ kung saan makakasama ng mga kamahalan ng iba pang miyembro ng Royal Family.

Sa Buckingham Palace, makikita sina King Charles III at Queen Consort Camilla sa balcony para batiin ang madla. Ito rin ang magiging hudyat ng pagtatapos ng semonya ng koronasyon.

Photo by Tolga Akmen, EPA-EFE

Sa May 7 naman, gaganapin ang The Coronation Concert sa Windsor Castle na ipo-produce at ibo-broadcast nang live ng BBC at BBC Studios.

Magsasama-sama sa Coronation Concert ang global music icons at contemporary stars upang magtanghal. Magpapalabas sa concert ang isang world-class orchestra na tutugtog ng interpretations mula sa musical favourites na pagbibidahan ng mga tanyag at malalaking entertainers at performers mula sa world of dance.

Kasama ng stars ng concert ang ‘The Coronation Choir’ na kinabibilangan ng piling choirs mula sa iba’t-ibang komunidad ng United Kingdom tulad ng refugee choirs, NHS choirs, LGBTQ+ singing groups, maging ng deaf signing choirs.

Sentro ng Coronation Concert ang ‘Lighting up the Nation’ na pagsasamahin ang buong bansa sa pamamagitan ng pagpapa-ilaw ng iconic locations ng United Kingdom gamit ang projections, lasers, drone displays at illuminations.

Libo-libong events ang inaasahang ilalatag sa buong United Kingdom sa buwan ng Mayo upang ipagdiwang ang makasaysayang koronasyon ng bagong hari.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Europa, Gitnang Silangangan at Africa, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.