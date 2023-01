Kinagigiliwan ng mga netizen ang isang binatang ice candy vendor sa Maasin City, Southern Leyte na may British accent.

Limang piso ang benta ng binatilyo sa bawat piraso ng mango cheese-flavored na ice candy.

"By the way, sir, I got a product in here and I am just hoping you are gonna like this. So, I'm gonna sell this to you," ang nangungumbinsing sabi ni Jerson Villamor gamit ang British accent sa videong kuha ni Glynis Mark.

"Well, sir, would you want to buy one piece of my product? I just want it to add for my allowance," dagdag niya.

Ayon kay Glynis Mark, hindi na nag-aaral si Jerson ngayon. Natigil daw sa pag-aaral ang binata dahil sa kahirapan ng pamilya. Sa ngayon, palipatlipat ng tinitirahang mga kamag-anak si Jerson. Bagamat natigil sa pag-aaral, nahasa daw ang galing nito sa wikang Ingles dahil sa panonood ng Harry Potter film series.

Bukod sa paglalako ng ice candy, minsan nagbebenta rin ng yema si Jerson na pawang gawa ng kanyang tiyahin.

Naikuwento rin daw ni Jerson sa kumuha ng video na pangarap niyang maging photographer.

-- Ulat ni Sharon Evite