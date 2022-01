JAKARTA, INDONESIA – Pinarangalan ng ASEAN Public Relations Network o APRN bilang Best in Government PR category (bronze) ang Philippine Mission to ASEAN sa 3rd ASEAN PR Excellence Awards na ginanap sa LSPR Communication and Business Institute sa Jakarta noong ika-13 ng January 2022. Ang PH Mission to ASEAN ang kauna-unahang diplomatic mission na nagawaran ng nasabing pagkilala mula sa APRN.

Opisyal na iginawad ni APRN President Dr. Prita Kemal Gani ang tropeo at certificate kay Ambassador Noel Eugene Eusebio M. Servigon, Philippine Permanent Representative to the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Tinanggap ni PH Mission to ASEAN Ambassador Noel Eugene Eusebio M. Servigon (left) ang tropeo at certificate ng Best in Government PR category (bronze) mula kay APRN President Dr. Prita Kemal Gani (right)

Isang beses kada dalawang taon idinadaos ang ASEAN PR Excellence Awards na pinagkakatiwalaang batayan ng practice standards sa Public relations practice sa buong ASEAN.

Ayon pa kay Ambassador Servigon, patuloy ang PH Mission to ASEAN sa mga proyektong pangdiplomasya at public relations para sa iba-ibang aspeto ng ASEAN mula sa pulitikal at legal na perspektibo, pagpapaunlad ng ekonomiya, environmental awareness, kultura at iba pa.

“To this end, the Philippine Mission to ASEAN will continue its public diplomacy/public relations thrust in helping raise awareness of the different facets of ASEAN, ranging from the political and legal perspectives, economic development, environmental awareness, culture, gender equality, and health, among others,” sabi ni Ambassador Servigon.

Source: Philippine Mission to ASEAN Jakarta, Indonesia | DFA