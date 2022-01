Pagtuturok ng booster shots minamadali para sa 'immunity wall'

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Target ng gobyernong mapabilis ang rollout ng COVID-19 booster shot bilang bahagi ng pagkamit sa tinatawag na “wall of immunity” na layong pigilan ang surge tuwing may bagong variant.

"Kailangan po talaga na patuloy po ang ating pagbabakuna ng karagdagang booster shots para sigurado po na tuloy-tuloy ang proteksiyon at handa po tayo na kahit anong variant ang makapasok sa bansa ay mayroon po tayong tinatawag na series of wall of protection, or wall of immunity," paliwanag ni vaccine czar Carlito Galvez.

Sa 57.8 milyong Pilipino na may kumpletong bakuna, nasa halos 6.7 million pa lang ang may booster o dagdag na dose.

Noong Martes, higit 191,000 lang ang tumanggap nito—wala pa sa kalahati ng target na makapag-rollout ng kalahating milyong booster shots kada araw.

Para makamit ang immunity wall, mahalaga ring mabakunahan kontra COVID-19 lahat ng kalipikadong indibidwal.

Kaya panawagan nila sa mga magulang, pabakunahan na rin ang mga anak kapag bukas na ang vaccination ng mga batang edad 5 hanggang 11 na inaasahan sa February 4.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News