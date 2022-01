Naghain ng petisyon sa provincial government ng Oriental Mindoro ang samahan ng mga hotel at resort owner sa Puerto Galera para alisin ang negative antigen test result para sa mga turista at residenteng papasok ng lalawigan.

Sa petisyon ng White Beach Business Owners Association (WBBOA) kay Governor Humerlito Dolor, ikinatuwiran ng samahan ng mga negosyante na bumagsak ang turismo sa Puerto Galera simula nang ipatupad ang negative antigen test result requirement.

Noong Nobyembre at Disyembre, nasa 1,500 anila ang average tourist arrival sa Puerto Galera pero ngayo'y hindi pa maka-10 porsiyento ng occupancy rate sa mga hotel.

"We appeal to the honorable Governor Bonz Dolor to aid us because if this continues, I think marami po sa aming mga kapwa negosyante will go out of business for good," ani WBBOA Secretary Aubrey Cabrera.

Ayon naman kay WBBOA Vice President Maria Cristina sibayan, 97.5 porsiyento na ang bakunado sa Puerto Galera.

Nangangamba rin ang mga shipping line na baka mapilitan silang huminto ng pagbiyahe dahil sa kawalan ng mga pasahero, na ngayo'y umaabot lang nang 20 hanggang 35 kada araw.

Ramdam din umano ng mga empleyado ng mga hotel at resort ang hirap ng buhay sa pagkaunti ng mga turista.

"Minsan nago-online selling ako, naglalako ng kung ano-ano," ani ng waitress na si Grace Perez.

Pero nanindigan si Dolor na kailangan ipatupad ang antigen test sa mga papasok ng Oriental Mindoro, turista man o residente.

Ayon kay Dolor, pagpasok ng 2002 ay zero ang COVID-19 cases sa probinsiya pero lumobo ito sa 219 active cases makalipas ang ilang araw.

Kaya kailangang maghigpit ulit para hindi mahirapan ang health care system ng lalawigan.

"Usually ang turista naman may pera, willing 'yan gumastos. 'Yong P600, P700 na antigen test for their safety and for the safety noong empleyado ng resort," ani Dolor.

