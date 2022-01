MAYNILA - Binigyan ng pamahalaan ng 30 araw ang mga partially vaccinated at unvaccinated na mga manggagawa para makasakay sa mga pampublikong sasakyan sa Metro Manila.

Ito ay sa gitna ng pagpapatupad ng "no vax, no pay" policy sa mga pampublikong sasakyan.

“Kayo po ay papayagan na lamang na bumiyahe gamit ang pampublikong transportasyon papasok at palabas ng inyong trabaho sa Metro Manila mula ngayong araw hanggang February 25," ani Transportation Undersecretary Artemio Tuazon Jr.

Exempted dito ang mga indibidwal na may medical condition at mga lalabas para sa essential goods and services.

"Ang ating announcement ng policy ngayon ay patungkol lamang sa mga unvaxxed at partially vaxxed workers. Ang exemptions sa DO [Department Order] ay nananatili even after the 30-day window," ani Tuazon.

"Exempted ang mga kababayan na hindi maaaring tumanggap ng bakuna for medical reasons, kailangan lang ipakita ang kanilang medical certificate na pirmado ng doktor nila, at mga kababayan nating lumalabas para mag-access ng essential goods and services. Ang hindi lang papayagan ay ang mga hindi bakunadong manggagawa," dagdag niya.

Muli ring ipapanawagan ng pamahalaan sa mga kompanya na magbigay ng libreng shuttle service sa mga empleyadong hindi pa kumpleto ang bakuna.

"Kung naalala niyo, noong bawal pa ang public transport, nanawagan ang pamahalaan sa mga kumpanya na magbigay ng libreng shuttle services sa mga manggagawa para makapasok at makauwi sa kanilang tahanan," ani Labor Undersecretary Benjo Benavidez.

"Tumugon ang mga kumpanya. Puwede ito ulit gawing panawagan sa mga may-ari ng mga negosyo para ligtas pa ring nakakasakay at nakakauwi ang mga kababayan nating manggagawa," dagdag niya.

Pero para sa grupong Trade Union Congress of the Philippines, malinaw na isang uri ng coercion o pamimilit ang "no vax, no ride" policy.

“Ito ay pamimilit. Ito ay violation ng batas at violation ng karapatan ng bawat isa na may freedom sila of choice kung magpapabakuna ba sila o hindi. Ito ay coercion dahil mayroong choice ang bawat isa kung ano ang makakabuti sa kanilang katawan at kalusugan," ani TUCP spokesperson Alan Tanjusay.

"Hindi natin sila puwedeng bigyan ng ganitong klase ng ultimatum dahil ang prayoridad ngayon ng manggagawa ay magtrabaho dahil ang pamilya nagugutom. Ang ganitong klase ng polisiya ay restrictive at nire-reject ito ng mga manggagawa," dagdag niya.

Giit ng TUCP na sa halip na pilitin ay pagbutihin pa dapat ng pamahalaan ang pagbibigay-kaalaman at pag-eenganyo sa publiko para maiwasan ang malubhang sakit na dulot ng COVID-19.

Iginiit naman ng mga ahensiya na layon lamang umano nitong protektahan ang publiko.

"Lahat ng polisiya natin dito pati ang 'no vax, no ride,' sang-ayon lahat sa sinasabi ng DOH… Walang conflict sa polisiya at sa sinasabi ng DOH," ani Transportation Undersecretary Artemio Tuazon Jr.

Patuloy na ipapatupad ang polisiya habang nakasailalim sa Alert Level 3 ang Metro Manila. Oras na ibaba ang rehiyon sa Alert Level 2, mawawalan din ng bisa ang nasabing polisiya.

-- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News