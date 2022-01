CAVITE — Ipinasa ng Sangguniang Panlalawigan ng Cavite ang ordinansa para pagkalooban ng cash gift ang mga nonagenarian o taong may edad 90 hanggang 99 sa probinsya.

Ayon sa Provincial Ordinance No. 343-2022 na ipinasa noong Enero 17, pero isinapubliko lang nitong Martes, makatatanggap ang mga nonagenarians ng certificate of recognition at P5,000 cash gift tuwing Annual Elderly Filipino Week na ipinagdiriwang sa buwan ng Oktubre.

“[This is] in addition to other benefits and privileges granted under existing laws, ordinances, rules and regulation,” ayon sa ordinansa.

Kailangan residente nang hindi bababa sa 5 taon at nakarehistro sa Office of the Senior Citizens Affairs sa lungsod o munisipalidad sa Cavite ang benepisyaryo para sa kaukulang dokumentasyon.

“It is hereby declared the policy of the Province of Cavite to recognize and honor the elderly who are considered sterling citizens who led exemplary long lives that deserve to be given tribute and respect,” ayon sa ordinansa.

