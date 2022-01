Mas mataas na deployment cap sa health workers pinag-aaralan

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Mataas ang demand ng mga bansang United Kingdom, Germany at US para sa Pinoy health care workers, lalo na sa mga nurse.

Katunayan, 300 nurse sa UK ang hanap ng isang recruitment agency. Ang monthly salary ay naglalaro sa P140,000.

Pero kailangan ng minimum 2 years bedside experience at kailangan ring pumasa sa International English Language Testing System (IELTS).

"Marami talagang shortage ng nurses around the world and that is one of the reasons na tayo sa Pilipinas 'yung ating mga nurses ay very much sought after... Mataas ang ating passing rate sa English proficiency," ayon kay Perla Patricio, administrator ng Industrial Personnel and Management Services, Inc. (IPAMS).

Kailangan din ng IPAMS ng 100 nurse sa US. Humigit kumulang P300,000 ang pasahod kada buwan pero mahigpit na requirement ang pagpasa sa National Council Licensure Examination at inaabot ng hanggang 2 taon ang visa processing.

Ayon naman sa POEA, sakop ang US ng deployment cap na ipinataw ng IATF sa health care workers.

Para sa taon na ito, 7,000 healthcare workers lang ang papayagang makaalis ng bansa.

Pero kung dadami ang health care workers sa bansa, puwede pang magbago o taasan ang deployment cap.

May mga exempted naman sa deployment cap gaya ng UK at mga bansang may kasunduan sa gobyerno ng Pilipinas.

Kabilang dito ang government-to-government hiring ng 600 nurses sa Germany. Pinagaan pa ang ilang requirements.

Imbes na 2 years, 1 year na lang ang kailangang experience. Requirement ding makapasa sa German language proficiency exam pero tatanggapin ang mga payag sumailalim sa German language training at exam na gagastusan ng employer.

POEA lang ang puwedeng magproseso sa lahat ng government-to-government hiring.

Kailangan lang mag-register sa online services ng POEA para sa appointment ng pagsumite ng requirements sa manpower registry division.

Hanggang February 16 ang deadline sa central office at February 18 sa mga regional office.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News