Ina, 2 anak natagpuang patay sa Romblon

Natagpuang patay ang isang ina at 2 nitong anak sa isang bahay sa Barangay Poblacion, San Jose, Romblon, Enero 26, 2022. Retrato mula sa Mimaropa police

Natagpuang patay nitong umaga ng Miyerkoles ang isang ina at kaniyang dalawang anak sa loob ng kanilang bahay sa San Jose, Romblon, ayon sa pulisya.

May mga saksak sa iba't ibang parte ng katawan ang 29 anyos na ina at ang kaniyang mga anak na edad 9 at 7 nang makita sa kanilang bahay sa Barangay Poblacion.

Ayon sa mga awtoridad, posibleng hatinggabi nitong Miyerkoles nang patayin ang mag-iina.

May persons of interest na ang mga awtoridad kaugnay ng krimen.

