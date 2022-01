Watch more on iWantTFC

Eksaktong isang linggo mula nang ianunsiyo ng Department of Health (DOH) ang unang 2 namatay matapos tamaan ng omicron variant, nadagdagan nang 3 ang bilang ng mga pumanaw.

Wala pang ibinibigay na ibang detalye ang DOH ukol sa 3 bagong namatay at patuloy ring inaalam umano ang kanilang vaccination status.

Sa patuloy na pagkalat ng omicron variant sa Pilipinas at ulat tungkol sa 2 sub-lineage o uri nito, nagpaalala ang World Health Organization (WHO) sa publiko na patuloy na mag-ingat.

"Essentially, the virus that is circulating is the SARS-CoV-2 virus. Regardless of what variant there is out there, you still need to protect yourself and your loved ones," sabi ni Dr. Maria Van Kerkhove, technical lead for COVID-19 ng WHO.

"Omicron has different lineages... then we have 3 descendant lineages, BA.1, BA.2 and BA.3. People who are infected omicron Omicron seem to have less of a risk of needing hospitalization. So it’s less severe than delta but it’s not mild," dagdag niya.

Ayon naman sa infectious disease specialist na si Dr. Rontgene Solante, ang pagkakaiba ng sub-lineage ng omicron ay makikita sa bilang ng mutation.

May higit 60 mutation ang BA.1 at 85 naman sa BA.2.

"For those who are afraid, it (sub-lineage) will evade immunity for those vaccinated, I don’t think it will evade immunity. If you recover from an omicron infection, I think your antibody against that will still protect you against that lineage and I don’t think it will cause a more severe disease compared to delta," sabi ni Solante.

Bagaman nag-peak na ang mga kaso sa National Capital Region (NCR), nagsisimula pa lang ito sa ibang mga rehiyon.

Para sa DOH, posibleng bumaba ang alert level sa NCR kahit pa nanatiling mataas ang bilang ng kaso sa ibang lugar.

Pero kahit bumubuti na ang lagay sa NCR, mataas pa rin ang ibang parameters gaya ng positivity rate o bilang ng mga nagpopositibo kompara sa mga nagpapa-test, ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Ngayong Miyerkoles, nakapagtala ang DOH ng 15,789 bagong kaso ng COVID-19 para sa kabuuang bilang na 3,475,293, kung saan 230,410 ang active cases.