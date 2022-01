MAYNILA - Kung mayroon mang pagkakamali si dating Pang. Ferdinand Marcos bilang dating presidente ng bansa, iyon ay ang pagtitiwala sa mga maling tao.

Ito ang inihayag ng kanyang anak na si Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. nang matanong sa naganap na panayam sa DZRH nitong Martes ng hapon kung ano ang tingin niyang dapat niyang itama na mali ng kanyang ama.

“Bilang pangulo ang kanyang pagkakamali? PInagkatiwaalan niya ang taong hindi niya dapat pagkatiwalaan. Iyan ang nagtraydor sa kanya. Pero iyon talaga ang ugali niya, he trusted people that he found out after 1986 na hindi pala niya tunay kaibigan. So doon talaga, diyan ako magiingat kung sakali mang ako ay mahalal,” sabi ni Marcos Jr.

Aminado siyang na nais niyang tularan ang leadership style ng kanyang ama.

“Idol ko iyan. Hindi naman siguro kataka-taka because he is not only dominant in Philippine politics, but he is also dominant in our lives. At hinahangaan ko siya dahil nakikita ko ang trabaho niya, ang style niya sa pagtatrabaho ay maayos na maayos, at malalim siya mag-isip at siya ay may puso para sa tao, at iyan ang nakuha ko sa kanya,” paliwanag niya.

Inalala din niya ang personal na relasyon niya sa ama.

“Ang bait-bait ng ama ko sa akin, lahat ng pagkakataon, lahat ng opportunities ko sa buhay noong bata ako ay galing sa kanya, galing sa aking ina. At siempre not only do I idolize him in his professional life, siempre mahal ko ang aking mga magulang,” sabi ni Marcos.

MULA SA ARKIBO

