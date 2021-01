Wala pang nakikitang community transmission ng UK variant sa Bontoc: DOH

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Hindi pa nakikita sa ngayon ng Department of Health kung may kaso na ng community transmission ng UK variant ng coronavirus disease (COVID-19) sa Bontoc, Mountain Province.

Ito ay kahit na may koneksiyon ang isang biyahero mula UK sa COVID-19 infection cluster sa bayan.

Ang Barangay Samoki sa Bontoc, nakapagtala ng 11 kaso ng UK variant. Lahat sila, sinasabing may koneksiyon sa mag-asawa na umuwi mula United Kingdom noong Disyembre 11.

Parehas din silang nagnegatibo sa PCR test kaya nakauwi pa ang mga ito sa Bontoc at bumisita sa Sagada.

Noong Disyembre 25, ay nagkaroon sila ng salo-salo at kinabukasan, ay nagsagawa sila ng ritwal para magpasalamat na dinaluhan ng mga kaanak at mga bisita mula Sagada.

Nagpakonsulta noong Disyembre 27 ang lalaki sa doktor dahil sa sakit ng tiyan at sumailalim siya sa swab test at noong Disyembre 29, nagpositibo sa RT-PCR test.

Pero nang i-sequence ang sample ng lalaki, nagnegatibo siya sa UK variant. Dahil dito, hindi pa masabi ng DOH kung kanino nakuha ng iba ang UK variant, pero nakikita nila ang posibilidad na nakuha ng lalaki ang impeksiyon sa Pilipinas.

"Marami nga siyang nakasalamuha. The fact na siya ay nagpositibo pero hindi nga nagpositibo for the UK variant napapakita na ang isang source of infection niya ay locally po," ani Dr. Alethea De Guzman, medical specialist ng DOH Epidemiology Bureau.

"As of now, we’re not yet concluding that this traveller from UK is the source of infection and the department is currently doing back tracing of our pieces to identify other potential sources of infection," dagdag niya.

Ang isa pang kaso sa ibang barangay, nakikita ring may koneksiyon sa iba pang contacts na nakita ng DOH.

Pero ayon kay De Guzman, kahit may local transmission na ng UK variant sa Bontoc, hindi pa nila nakikita ang mas malawak na community transmission.

"We use the metrics by WHO (World Health Organization). Ang ebidensiya na mayroong community transmission ay marami na 'yung kaso, nare-report at nakikita, 'yung mga kasong ito nag-o-occur sa iba ibang cluster. At pangatlo 'yung kaso across a certain area and 'yung mga cluster ay hindi na makonekta o ma-link to each other," ani De Guzman.

Dahil sa mataas na bilang ng UK variant na na-detect sa Bontoc, planong palawigin pa ng dalawang linggo ang lockdown sa ilang barangay sa lugar na magtatapos sana sa Enero 31.

Punuan din ang hospital at temporary treatment at monitoring facility sa Bontoc. Paiigtingin din ang contact tracing.

"Magte-trace back po kami, pabalik po ng December para po ma-trace kung mayroon pong nakapasok o dumating na mga OFWs including na po kung meron pong mga turista na foreigner po," ani Dr. Ruby Constantino ng Center for Health Development sa Cordillera.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News