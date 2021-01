Vaccine czar sa publiko: 'Wag magmadali, marami ring wala pang bakuna

MAYNILA – Malaki ang tsansang manggaling sa COVAX facility ang mga unang bakunang darating sa bansa, ayon kay vaccine czar Carlito Galvez nitong Martes.

Ang COVAX facility ay isang international initiative na naggagarantiya ng access sa bakuna para sa hindi bababa sa 20 percent ng mga bansang kasama sa programa.

Sa COVID-19 Vaccines CODE Team Visit sa Pasig City, sinabi ni Galvez na tinawagan siya ng Pfizer upang sabihing nagkaroon sila ng agreement sa COVAX.

"So ang Pfizer at AztraZeneca, and also most likely iyong Sinovac, ito po ang mauuna this coming February. And then it will be followed by Moderna and then Johnson & Johnson and Novavax," ani Galvez.

Aminado si Galvez na nagkakaroon ng "shortfall" sa supply ng bakuna sa buong mundo dahil may ilang manufacturers na nasa 50 to 60 percent ang tinapyas sa kanilang manufacturing.

Pero siniguro niyang ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang makuha ang kailangang bakuna sa bansa.

"Kaya nga ang ginagawa natin na strategy, we get more. So that just in case na mag-cut, it can be offset by other vaccine," giit ni Galvez.

Sabi pa niya, huwag sanang maging atat ang publiko dahil maraming bansa pa ang hindi nakakapagturok ng bakuna dahil nasamsam umano ng mayayamang bansa ang karamihan ng suplay.

"Huwag po kayong magmadali dahil sa Southeast Asia, 2 pa lang po ang nagkakaroon ng mini rollout, iyong Singapore 'tsaka Indonesia. Wala pang 50,000 to 100,000 ang kanilang naro-rollout dahil ang supply at demand napakataas talaga, nakuha ng mga mayayaman na mga countries iyong ilang doses," aniya.