UP community nababahala sa mga natatanggap na death threat

MAYNILA — Nababahala ang ilang estudyante, guro at empleyado ng University of the Philippines (UP) sa pagdami ng death threat na natatanggap nila kasunod ng pagbasura ng 1989 accord sa pagitan ng pamantasan at Department of National Defense (DND).

Sa isang press conference, iginiit ng mga miyembro ng UP community na ang sunod-sunod na death threats na natatanggap nila ay resulta rin ng patuloy na pagre-red-tag umano sa kanila ng Armed Forces of the Philippines.

Karamihan sa mga nakatatanggap ng death threats kamakailan ay mga taga-UP Cebu, sabi ni Melania Flores, pangulo ng All-UP Academic Employees Union.

"Ang mga opisyales ng chapter council, kasama ang ilang lider ng organisasyon sa UP Cebu, ay direktang nakatanggap ng text messages na sinasabing malapit na ang kanilang oras, papatayin na sila, nakahanda na ang mga taong papatay sa kanila," ani Flores.

Ayon naman kay UP Student Regent Renee Co, tumindi pa ang mga bantang natatanggap ng mga estudyante ng UP matapos ibasura ang 1989 UP-DND Accord.

"Kaya po gusto talaga nating i-uphold ang UP-DND accord because it is a protection for students and it’s a way for us to be safe and for us to exercise our freedoms of expression and the right to academic freedom," ani Co.

Noong Enero 15, tinapos ni Defense Secretary Delfin Lorenzana ang kasunduan, na nagbabawal sa mga pulis at militar na magsagawa ng operasyon sa loob ng mga UP campus nang hindi nagpapaalam sa administrasyon ng unibersidad.

Ayon kay Lorenzana, ginagamit ng New People's Army ang kasunduan para makapag-recruit sa UP campuses. Itinanggi ito ng mga opisyal ng UP at miyembro ng komunidad.

Noong Lunes, humingi ng paumanhin ang AFP matapos maglabas ng listahan ng mga UP alumni na anila'y mga miyembro ng NPA.

Lumutang ang mga alumni na nasa listahan at itinanggi na sila'y kasapi ng mga komunistang rebelde.

-- Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News

