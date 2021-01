Pagsulpot ng mga patay na baboy sa baybayin ng Or. Mindoro, ikinabahala

Mga larawan mula kay Naujan Mayor Mark Marcos.

NAUJAN, ORIENTAL MINDORO — Ikinabahala ng mga awtoridad at residente sa bayan na ito ang paglipana ng mga patay na baboy sa kanilang dalampasigan simula nitong Lunes, na umabot na sa 12.

Ayon kay Mayor Mark Marcos sa panayam sa ABS-CBN News, iniimbestigahan na ng mga awtoridad kung saan ito nanggaling.

Base sa inisyal na impormasyon na nakarating sa lokal na pamahalaan, galing umano sa mga barkong dumaraan ang mga patay na baboy. Mayroon rin daw kahalintulad na insidente sa karagatan ng bayan ng Pola.

"It caused panic sa aming mga mamamayan, lalo na nga at may pandemiya na ganito at alam naman nating may African swine fever (ASF). Eh, ito yung nagkaron cause ng alarm sa aming mga mamamayan, sa aming mga hog raisers, dun sa aming mga manininida sa aming palengke,” ani Marcos sa panayam nitong Martes.

“Maaaring maapektuhan yung hog industry dito sa aming bayan at baka maging sa aming lalawigan,” dagdag niya.

ASF-free ang buong lalawigan ng Oriental Mindoro.

Umaapela naman ang alkalde sa sinumang responsable sa pangyayari.

"Assuming, for the sake of argument, na ina-allow silang magtapon, sana naman ito ay nai-coordinate dito sa ating mga awtoridad sa Coastguard natin, para naman mabigyan ng babala o ng warning itong aming mga coastal barangay, maging kaming mga munisipalidad na nanditong malapit sa dagat,” aniya.

Sa 70 barangay at higit 100,000 populasyon ng Naujan, isa sa kabuhayan ng mga residente rito ang pagbababoy.

— Ulat ni Andrew Bernardo