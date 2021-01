Pagpasok ng Duterte Youth, League of Parents sa UP Diliman, ipinrotesta

Students and professors hold a symbolic protest at the University of the Philippines-Oblation Plaza in UP Diliman, Quezon City on January 26, 2021. The group of professors and students questioned the abrogation of the UP-DND accord which requires prior notification before military and police personnel are allowed to conduct operation inside the university. Jonathan Cellona, ABS-CBN News



MAYNILA - Sumugod sa University Avenue ng University of the Philippines Diliman campus sa Quezon City ang iba’t ibang grupo kaugnay sa kontrobersyal na pagkansela sa 1989 DND-UP Accord.

Ayon kay Ajay Lagrimas, ang tagapagsalita ng Anakbayan UP Diliman, sumali ang kanilang grupo matapos malamang tila sinusubukan na ng gobyerno na pasukin ang campus.

“Ngayon hapon, mayroon tayo natanggap na reports na mayroon daw nagmamartsa na ilang bulto nga ng mga ilang grupo na ang pangalan nila ay League of Parents of Philippines at Duterte Youth. At ang nakakatawa dito ay maryoon silang kasama na militar at shields, at nakikita natin na ganitong bulto na pinopondohan ng National Task Force to End Local Armed Conflict na isang para mapalambot ng estado iyong pamantasan at maihanda ang pagpasok ng mga armado na pwersa,” ani Lagrimas.

"Alam naman natin na iyong Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ng estado ay walang ibang gagawin kundi ipahamak ang kapakanan ng mga iskolar ng bayan," dagdag pa niya.

Paliwanag ni Lagrimas, kaduda-duda ang kinakatawanan at motibo ng League of Parents of the Philippines at Duterte Youth sa pagpunta sa UP campus.

“Pero papaano tayo magtitiwala sa Duterte Youth at sa League of Parents of the Philippines kung ang nakalagay doon sa kanilang banners na 'Duterte Youth supports Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police.' So hinding-hindi nire-represent ng Duterte youth ang totoong interest ng mga kabataan. Sila ay huwad at walang iba kundi bayaran ng estadong ito,” dagdag ni Lagrimas.

