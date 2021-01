Pagbasura ng SC sa petisyong ipawalang bisa ang proklamasyon ng Duterte Youth, kinondena

MAYNILA - Kinondena ng iba’t ibang grupo ng kabataan ang pagbasura ng Korte Suprema sa petisyong ipawalang bisa ang proklamasyon ng Duterte Youth sa Kongreso.

Kabilang dito ang mga grupong Liberal Youth Philippines, College Editors Guild of the Philippines, National Union of Students of the Philippines, at ang Kabataan Party-list.

Ayon kay Kabataan Party-list Rep. Sarah Elago, hindi interes ng kabataan ang bitbit ng Duterte Youth sa Kongreso kun'di ang pagpapatahimik sa mga kabataan at mga sektor na nagsusulong ng transparency at accountability.

"Malinaw na hindi interes ng kabataan ang bitbit ng Duterte Youth, kundi ang interes ng kasalukuyang rehimen na patahimikin ang mga kabataan, estudyante, at lahat ng naniningil ng transparency, accountability sa gitna ng public health at human rights emergencies sa ating bansa," aniya.

Tinawag din ng youth groups ang Duterte Youth na huwad na kinatawan ng mga kabataan sa Kamara at isa sa mga nangunguna sa red-tagging ng ilang student leaders.

Ito ay matapos ibasura ng Korte Suprema ang petisyong ipawalang bisa ang proklamasyon ng Duterte Youth sa Kongreso. Ayon sa korte, hindi napatunayan ng mga petitioner na nagkamali o may grave abuse of discretion sa panig ng Comelec nang magpalabas ito ng certificate of proclamation pabor sa Duterte Youth.

Hinimok din ng mga kabataan ang publiko na makiisa sa isasagawang send off sa mga dadalo sa itinakdang oral argument ng Korte Suprema sa usapin ng anti-terror law sa January 29.

Magkakaroon din ng demonstrasyon sa mismong araw ng oral argument sa February 2 habang isang red letter day rally naman ang isasagawa sa February 20.

