NCCA nag-sorry, nagpaliwanag sa umano'y larawang naka 'Nazi salute'

MAYNILA — Naging kontrobersyal ang isang larawan ng mga opisyal ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA) matapos itong ibahagi sa social media account ng komisyon.

Ang ilang opisyal kasi ng NCCA, animo’y naka Nazi salute, isang pagsaludo na kinokondena dahil isa itong pagpupugay na nagpapaalala sa madilim na nakaraan ng Europa dahil sa diktador na si Adolf Hitler.

Ang naturang larawan ay binura kinalaunan ng komisyon sa kanilang social media page.

Paliwanag naman ng NCCA, hindi ito Nazi salute kundi isang pagbati sa programang "Padayon: The NCCA Hour" na dati nang ginagawa ng komisyon.

Pagtaas umano ito ng kamay na sinusundan ng pagkaway.

"We would like to clarify that the photo earlier released on the 'Padayon: The NCCA Hour gesture' is of a forward hand motion followed by a wave and accompanied by Padayon's tagline 'Sulong na!' as seen in most of our video teasers," anila sa isang pahayag.

Humingi ng paumanhin ang ahensya sa publiko at nilinaw na hindi nila sinusuportahan ang isa sa mga karumaldumal na nangyari sa ating kasaysayan.

"We don't want to trivialize what is the most atrocious act in human history, nor we support it in any way. We deeply apologize for the hurt that we inadvertently caused. We will always be mindful and will learn more about this dark episode of human history," ayon sa pahayag.

MALING LARAWAN

Ayon sa historian na si Prof. Xiao Chua, maaaring maling pagpili lamang ng larawan ang nai-post sa ng NCCA.

Paliwanag niya, kinokondena ang Nazi salute dahil nagpapaalala ito ng rehimeng Hitler na pumatay ng milyun-milyon sa Germany at ilan pang bansa sa Europa noong panahon ng Holocaust.

Giit din ng NCCA, hindi nila kailanman hinihimok ang mga paniniwalang neo-nazi.

Upang hindi na magdulot ng kalituhan dahil sa ilang pagkakapareho sa kinokondenang paraan ng pagsaludo, babaguhin na rin ng NCCA ang kanilang paraan ng pagbati.

"Muli ay taos-pusong pagpapaumanhin. Nananatili kaming tapat at nakatuon sa tungkulin ng pagtataguyod sa sining, ng pagpapaunlad sa ating kaisipan at pagkatao, at pagpapalakas sa ating pag-uugnayan," sabi ng ahensya.

Para naman kay Chua, paraan din ang hindi pagkakaintindihan sa kontrobersyal na larawan upang hindi makalimutan ang madilim na bahagi ng kasaysayan. — Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News