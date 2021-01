Mga grupo nagkagirian sa UP Diliman kaugnay sa kinanselang accord

Nagpang-abot ang mga nagmartsang miyembro ng League of Parents of the Philippines (LPP) kasama ang Duterte Youth at mga nakaabang na estudyante at manggagawa ng University of the Philippines sa Diliman campus ng pamantasan nitong Martes.

Nagsagutan ang 2 grupo sa isyu ng recruitment umano ng mga kabataan para maging miyembro ng New People's Army (NPA).

Ito ay sa gitna ng tumitinding problemang dulot ng pagputol ng Department of National Defense sa kasunduan nito sa UP na nagbabawal sa police at military operation sa loob ng UP campuses nang walang abiso sa administrasyon ng pamantasan.

Iginiit ng LPP na napapahamak ang mga kabataan dahil sa aktibo umanong paghimok na sumapi ang kabataan sa NPA.

Pinanindigan naman ng UP community na hindi pugad ng NPA recruitment ang campus.

Kung mayroon mang UP student na nag-NPA, sarili nila itong desisyon.

"We feel alarmed, we are very concerned," ani UP Student Regent Renee Co.

"Kaming mga magulang ay gusto lang namin na magpahayag ng aming pag-aalala dahil sa nangyayaring recrutiment sa loob ng eskuwelahan," ani LPP President Remy Rosadia.

Hindi na nagpumilit pumasok ang LPP sa loob ng pamantasan.

Ipinaliwanag naman ni UP Diliman Chancellor Fidel Nemenzo na walang contact details sa sulat ng grupo na nagpapaalam na makapagprotesta sa loob ng campus.

"Ito ang nagiging epekto ng pagpapawalang-bisa ng UP-DND agreement, kaya ang hiling namin ay bumalik sa pag-uusap," ani Nemenzo.

Sa press conference bago ang girian, inihayag ng UP community ang kanilang pagkabahala sa death threats at patuloy na pag-red-tag sa kanila ng militar.

Naghahanda na rin ang UP para sa Diliman month sa Pebrero, kasabay ng paggunita sa 1971 Diliman Commune.

Ang Diliman Commune ang pag-aklas ng Diliman community at transport sector laban sa pagtaas ng pasahe at iba pang isyu noong panahon ng rehimeng Marcos.

Bilang paggunita, itinayo sa UP ang isang installation art na tinatawag na "Barikada," na gawa ng visual artist na si Toym Imao.

Iginiit ng UP community na hindi lang ang panunumbalik ng kasunduan ang kailangan ngayon sa gitna ng tumitinding banta sa mga aktibista at akademiko.

Kailangan din ang pagpapalawig ng kasunduan sa iba pang unibersidad sa bansa.

-- Ulat ni Adrian Ayalin, ABS-CBN News