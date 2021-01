Mangangalakal na marahas na inaresto tumigil muna sa paghahanapbuhay

Marahas na inaresto ng ilang miyembro ng Parañaque Task Force ang mangangalakal ng basura na si Warren Villanueva. Screengrab

Tumigil muna sa paghahanapbuhay ang mangangalakal ng basura na marahas na inaresto sa clearing operation sa Parañaque noong Biyernes matapos ma-trauma sa insidente.

Sa panayam ng ABS-CBN News ngayong Martes, inamin ni Warren Villanueva na trauma ang idinulot sa kaniya ng marahas na paghuli sa kaniya ng ilang miyembro ng Parañaque Task Force sa clearing operations sa Barangay Baclaran.

Hindi pa rin daw niya makalimutan kung paano siya pinadapa, hinawakan sa leeg at mga paa, ipinosas at sinipa sa mukha dahil lang sa pagtanggi niyang ibigay ang kaniyang kariton na ginagamit sa trabaho.

Masakit pa rin umano hanggang ngayon ang kaniyang katawan at tinamong sugat sa labi.

Ayon kay Villanueva, noong inaresto siya at dinala sa Baclaran police substation, sinabihan umano siya ng mga miyembro ng task force na huwag magpa-interview sa media.

Napilitan din umano siyang makiusap at humingi ng tawad dahil sa takot na makulong.

"Noong may posas pa lang ako noon sinabihan ako, 'Pasalamat ka may media'... Tapos sabi noong isa humingi ka na lang ng sorry... palalayain ka naman namin ibabalik namin 'yong kariton mo," kuwento niya.

Galit ang naramdaman ng ina ni Villanueva na si Alita Frias dahil sa sinapit ng anak.

"Hindi naman salbahe 'yong anak ko," ani Frias.

Dumepensa naman ang mga taga-Task Force Parañaque at iginiit na hindi umano nila tinakot si Villanueva.

Nagwala si Villanueva noong operasyon kaya hinawakan sa mga kamay at paa nito, ani Rolly Santiago, head ng task force.

Sinuspende na ng lokal na pamahalaan ng Parañaque ang 5 miyembro ng task force na dawit sa insidente habang nagsasagawa ng imbestigasyon ang city hall.

Ayon kay Department of the Interior and Local Government Undersecretary Martin Diño, dapat may kasamang barangay officials kapag nagsasagawa ng clearing operation para makilala at makasuhan agad ang mga pumapalag sa pag-aresto at maiwasan ang sakitan.

Pinag-aaralan ng pamilya ni Villanueva kung magsasampa ng reklamo laban sa mga miyembro ng task force na dawit sa insidente.

Nanawagan din ang pamilya na huwag na sanang maulit ang pangyayari, lalo na anila sa mga mahihirap tulad nila na naghahanapbuhay lang.

-- Ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News

