Mag-asawa patay matapos mabangga ng kotse ang sinasakyang motor sa Maynila

MAYNILA - Namatay ang mag-asawa habang isa pa ang sugatan matapos banggain ng kotse ang mga sinasakyan nilang motorsiklo sa España Boulevard sa Maynila noong Linggo.

Kinilala ang mag-asawa na sina Emilson at Anna Paguio. Sugatan naman ang isa pang naka-motor na si Gerry Barangay.

Batay sa kuha ng CCTV, magkasama ang grupo ng mga motorcycle rider nang tumawid ang isang kotse mula sa pinakakaliwang lane.

Dahan-dahan itong tumawid ng dalawang linya at tinumbok ang isang motor. Tumilapon ang mga sakay ng unang motor, pero nagtuloy-tuloy na umandar ang kotse at inararo ang isa pang motor.

Dead on the spot si Anna, habang dead on arrival naman sa ospital si Emilson.

"Talagang patay 'yung babae. Tapos 'yun ngang nakabangga nakaluhod, umiiyak. Hindi niya daw alam kung anong nangyari. Para bang, siguro nabigla rin siya o nakatulog," ani Santiago Calizo, chairman ng Barangay 521.

"Kasi makikita naman natin sa CCTV, 'yung takbo ng sasakyan niya dahan-dahan, nu'ng mabangga na niya 'yung dalawa biglang napabilis. Edi ibig sabihin kumbaga sa ano nagising siya,” dagdag ni Calizo.

Nakaburol ngayon sa Caloocan ang mag-asawa. Papunta sana ang kanilang grupo sa Antipolo nang maaksidente.

Hindi matanggap ng 6 nilang anak na sa isang iglap ay naulila na sila.

Watch repair specialist si Emilson habang housewife naman si Anna. Pero sa kabila ng payak na pamumuhay, hindi ito naging hadlang para tumulong sila sa kapwa.

Nitong tumama ang pandemya, ilang outreach program ang inayos umano ni Emilson, ayon sa mga anak.

"Mapagkawanggawa po 'yan, tumutulong po sila sa mga nasalanta. Kailangan pong makamit ng mga magulang namin ang hustisya. Ipapakulong po namin siya," naiiyak na pahayag ni Abigail Paguio, anak ng biktima, sa panayam nitong Martes.

"Dapat 'yun unang bangga pa lang mag-stop ka na e, ginawa niya kinaladkad pa 'yung tatay ko. Hindi nga sila lumapit man lang dito, 'yung magulang nila hindi man lang kumausap nang maganda,” dagdag naman ng isa pang anak na si Jonathan.

Sumalang na sa inquest proceedings ang suspek na tumangging magbigay ng panig. Tumanggi ring magpa-interview ang pamilya nito.

Nahaharap ang suspek sa mga reklamong homicide at damage to property.

—Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News