Gobyerno kayang tumanggap ng mga bakunang mangangailangan ng mababang temperatura: Galvez

Vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr. Alex Nueva España, Senate PRIB/File

MAYNILA - Tiniyak ni vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr na handa ang gobyerno para tumanggap ng mga bakuna, maging iyong mga mangangailangan ng sobrang babang temperatura.

"Napakaganda ng cold storage na pinuntahan natin, iyong apat na pharma-grade. Dalawa palang po ang nabibista natin, bibisitahin din po natin ang Royale Cargo at iba pang pharma-grade na cold chain," ani Galvez nitong Lunes sa isang public briefing.

"Kaya po natin makuha ang mga vaccines including Pfizer and Moderna. Mayroon po tayo kakahayan po at mayroon pong ultra-cold chain refrigerator na kabibili ng RITM na kayang magkarga ng more than 1 million na vaccines na -70 degrees Celsius," aniya.

Ani Galvez, very professional aniya ang mga nagmamando ng mga pasilidad na kanilang nabisita tulad ng Zuellig at Unilab.

Inihayag din ni Defense Sec. Delfin Lorenzana na mayroong apat na barko ang Philippine Navy na may freezers na nasa -15 to -8 ang tempatura, habang ang Philippine Coast Guard ay mayroon ding siyam na barko na kayang mag-imbak ng mga bakunang pasok sa -20 to -25 degrees Celsius na requirement.

Magagamit aniya ang mga ito lalo na sa delivery ng mga bakuna sa ibang bahagi ng bansa.

Bukod dito, sasailalim rin sa training ang military medical personnel para makatulong sa roll-out ng vaccination plan.

"Tinanggap namin ang alok ng Go Negosyo ni Joey Concepcion na bigyan ng pagsasanay o training ang ating military medical personnel para sila ang kasama sa pagbabakuna sa mga tao, lalo na sa mga probinsya. Tinanggap naming ang alok nila at maguumpisa ang training nila I think next week, at matatapos ito bago dumating ang bakuna," ani Lorenzana.

Samantala, aminado si Galvez na hamon ngayon ang pagkumbinsi sa mga Pilipino na magtiwala sa mga bibilhing bakuna ng gobyerno.

“Kasi po talagang bumababa ang willingness at uptake ng ating mga kababayan dahil nga po sa mga nakikita nating mga adverse effects ng certain brands at the same time malakas po iyong social media ng 'anti-vaxxers,'" aniya.

Nagsisikap umano ang gobyerno at pribadong sektor sa information campaign para mas mataas pa ang tiwala ng publiko sa COVID-19 vaccines.

