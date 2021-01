Duterte nagbabala sa mga gumagamit umano ng pangalan niya para sa mga proyekto

Si Pangulong Rodrigo Duterte sa Arcadia Active Lifestyle Center sa Matina, Davao City nitong Enero 25, 2021. Karl Alonzo, Presidential Photo

MAYNILA - Nagbabala si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga gumagamit ng kaniyang pangalan at ng kaniyang Cabinet members para makahuthot ng pera para sa mga kontrata ng iba’t ibang proyekto.

Ayon sa Pangulo nitong Lunes, may ilan aniya na gumagamit ng litrato na katabi sila sa kasal, o pista noong panahon ng kampanya para sabihin na malapit o malakas sila sa gobyerno.

“Kapag ginamit iyang mga pangalan na iyan sa mga contract purchase, the mere fact na nagamit ang pangalan, wala iyan. Walang pumapatok sa amin na ganoon, iyang lakarin," aniya.

Inutos ni Duterte sa National Bureau of Investigation (NBI) na iharap sa kaniya ang mga mahuhuli na gumagamit ng kanilang pangalan.

“I am calling on the NBI to double their time pampahuli nito, hulihiin ninyo ito tapos kung madetain niyo sa gabi at wala pa naman, bago ninyo dalhin sa korte for the formal filing, idaan mo nga sa Malacañang. Tingnan ko lang ang pagmumukha nito, ang sarap kasi iyong mukha ng tao paliitin mo,” aniya.

Tila may payo si Duterte sa mga naloloko ng ganitong modus.

“Iyong mga tao na nagiikot, masabi nila lakarin nila alam niyo ang gawin ninyo kung nagbigay na kayo ng pera, purnada talaga kayo. Hindi talaga totoo iyan, saksakin nalang ninyo, saksakin nalang ninyo, huwag mong barilin kasi maingay, madali ka mahuli. Saksakin nalang ninyo, at ito iyong mga parasites, linta and they thrive on the gullible, iyong naïve na lolokohin mo iyong kapwa mo tao,” aniya.

Paalala ng Pangulo, kung kumpiyansa naman ang isang contractor na maayos at malinis ang kanyang kontrata na nais ipasok sa gobyerno, hindi na nila kailangang manuhol o magbayad pa para mapaboran o mapabilis ang approval nito.

Pinangalanan din niya ang ilang umano’y tiwaling opisyal sa DSWD na sinuspindi na sa pwesto o di kaya ay nasibak na.

Humihingi rin siya ng listahan ng mga ito para siya mismo ang magsisibak sa pwesto sa kanila.

Hinihikayat naman ng Pangulo ang mga may magagaling at magandang record na mag-apply sa gobyerno.

“Maraming naka-lista diyan first grade eligible na hanggang ngayon hindi pa nakakita ng trabaho. I suggest na kayong mga first grade eligible, huwag na kailangan kayong mag-padrino-padrino. Mag-apply kayo sa Civil Service, the Civil Service will check the recommendations and I’ll appoint you," aniya.