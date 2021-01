DOH at iba pang ahensiya, todo-bantay kontra pagkalat ng UK variant ng COVID-19

MAYNILA - Binabantayan ng Inter-Agency Task Force at concerned agencies ang mga lugar na tumataas ang bagong COVID-19 cases, kasunod ng pagkakaroon ng mga kaso ng UK variant sa bansa.

Tugon ito ni vaccine czar Carlito Galvez Jr. nang tanungin sa isang CODE visit sa Pasig ukol sa community transmission ng bagong UK variant ng COVID-19.

"Nakita natin na the Sec. Duque of DOH made a report to the president yesterday that meron tayong mga inoobserbahan sa area ng Mt. Province kasi medyo malamig ang area doon and then we are also looking at the other variants na nakikita natin sa ibang lugar. We are still monitoring the same conditions sa areas na tumataas iyong new cases. We believe the DOH is doing its best and medical experts to analyze and see how we can contain this," aniya.

Samantala, sinabi ni Galvez na pag-uusapan pa sa pulong ng IATF ang magiging quarantine classification ng Metro Manila.

"Ayokong ma-preempt iyong meeting mamaya. But we'd like to thank our Metro Manila mayor na instead tumaas, namai-maintain pa rin na mababa ang ating active cases," aniya.

Nang tanungin kung kinokonsidera ng pamahalaang ang pagpapalawig sa quarantine ng mga umuuwing Pinoy at OFWs sa harap ng banta ng bagong COVID-19 variant.

"Idi-discuss din namin yan mamayang hapon iyong meeting na yon. And I cannot say iyong final discussions. So with that, I will defer for any comment considering that the decision has not been made yet," ani Galvez.