Alkalde sa Tanauan, Leyte, asawa, positibo sa COVID-19

Nagpositibo sa coronavirus disease (COVID-19) ang alkalde ng Tanauan, Leyte na si Pelagio Tecson, maging ang kaniyang asawa, anunsiyo ng opisyal ngayong Martes.

Sa pahayag, sinabi ni Tecson na nagkaroon siya ng sintomas kaya agad siyang nagpa-test kasama ang asawa na si Penny para sa virus.

Kalauna'y kinumpirma ni Roy Moraleta, media affairs consultant ng alkalde, na nagpositibo rin si Penny sa sakit at kasalukuyang nagpapagaling sa isang ospital.

"Both of them are now confined in an undisclosed hospital and are now recovering," ani Moraleta.

Kasabay nito ay ipinag-utos ng pandemic task force ng bayan na suspindehin ang lahat ng pagtitipon sa bayan hanggang sa Pebrero 22 para maiwasan ang pagdami pa ng kaso ng COVID-19.

"Upon reflection, this only shows that this pandemic is stil around us. There will always be occasions where it can hit us. But what is important is that we confront it when it hits us," ani Tecson sa pahayag.

EMBED: https://www.facebook.com/TanauanLeyteAdelightfulplace/posts/4052040238147680

Sa ngayon, mayroon nang 228 kaso ng COVID-19 sa nasabing bayan.

Si Vice Mayor Ronald Flores sa ngayon ang humahalili kay Tecson habang nagpapagaling ito sa sakit.

Si Tecson na ang ika-6 na alkalde sa Eastern Visayas na nagpositibo sa COVID-19.

— Ulat ni Jenette Ruedas

