17 anyos na sangkot sa pananaksak, pangholdap sa hotel staff sa Maynila, huli

MAYNILA - Nahuli nitong Martes ang isa pa sa 2 suspek na sangkot sa pangho-holdap, pagsagasa, at pananaksak sa isang hotel staff sa Sampaloc, Manila.

Sa ginawang operasyon ng pulis, natunton ang suspek sa Caloocan na napag-alamang 17 anyos pa lang.

Nakuhanan ng CCTV ang insidente madaling araw ng Lunes at naaresto kalaunan ang isa sa mga suspek noong araw ding iyon.

Nakipag-agawan umano ang biktima sa mga suspek, dahilan para saksakin siya ng mga kawatan.

Kinumpirma ng biktima na si alyas "John" na ang naarestong menor de edad ay isa sa 2 nangholdap umano sa kaniya. Humingi umano ng tawad ang suspek.

"Humingi po siya ng tawad sa'kin doon sa nangyari. Tinanong ko kung saan ang mga gamit, sabi niya ibabalik niya raw po," ani John.

Kasama sa hinablot ng mga suspek ang cellphone ng biktimang nagkakahalaga ng P70,000.

Ini-refer na ang 17 anyos sa Women Children Protection Center at posible siyang ilagay sa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News

