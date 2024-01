Libro ng Pinay entrepreneur na si Demee Koch inspirasyon sa mga kababayan

SWITZERLAND – Sa mundo ng beauty at comestics, patuloy sa paggawa ng pangalan ang tinaguriang Filipina serial entrepreneur na si Demee Koch.

Bilang isang visionary entrepreneur, na may mahabang karanasan sa pagnenegosyo, itinatag ni Koch ang kanyang sustainable cosmeceutical Swiss company noong 2018 na may mga produktong in demand sa Kuwait, Qatar, Switzerland, UAE, UK, Japan at Pilipinas.

Cory de Jesus/ Demee Koch

Sa mahigit dalawang dekada ni Koch sa beauty industry, ibinabahagi rin niya ang kanyang karanasan sa pagnenegosyo, mga konsepto, at dedikasyon sa pagsusulong ng conscious beauty at conscious consumerism, bilang miyembro ng prestihiyosong Forbes Business Council at iba't ibang mga social media channel.

Call-out niya ito sa malalaking kumpanya na pahalagahan hindi lang ang para kumita ng malaking pera, kundi pati na rin sa pagtulong sa kapwa.

Cory de Jesus /Demee Koch

Makailang beses na ring nailathala ang kanyang kuwento sa mga kilalang publikasyon sa Europa at Amerika. Nais ni Koch na maging inspirasyon at halimbawa sa mas nakararami para sa positibong pagbabago.

Kaya naman isinulat din niya ang isang libro, kung saan tampok ang kanyang mga adbokasiya at personal na kwento.

Tungkol ito sa kanyang life’s journey mula sa pagiging simpleng taga-isla sa Pilipinas, na ngayon ay matagumpay nang negosyante, consultant, mentor, author, speaker, peace advocate at philanthropist.

Noong Setyembre 2023 nagsimula si Koch na umikot sa iba-ibang bansa sa Europa at maging sa Amerika para ibahagi ang kanyang personal development book “Becoming Miss Right: A Hollistic Journey to Empowerment.”

Cory de Jesus/ Demee Koch

Naglalaman ito ng mga praktikal na payo tungkol sa pagtuklas at pagpapaunlad ng sarili at kakayahan upang maabot ang tagumpay, ang pangunahing tema ng akda ni Koch.

Mababasa rin sa kanyang libro ang kwento ng iba pang mga kababaihan na kanyang nakasalamuha sa mahigit dalawang dekadang karera bilang migrant entrepreneur.

"Becoming Miss Right is synonymous with evolving into the finest version of yourself. I've incorporated the concept of a holistic journey to fulfilment, which encompasses finding satisfaction in every facet of your life – be it in your professional endeavours, spiritual growth, or personal aspirations. It spans the entirety of your existence. My enduring passion for making a difference, aiding others, touching lives, and creating a meaningful impact is what propels me on this journey,” ani Koch.

Mula London, New York, hanggang Paris, ay patuloy ang book launch at speaking engagements ni Koch. Nakatakda rin pumunta si Koch at ibahagi ang kanyang libro sa mga kababayan sa Dubai, Austria, Switzerland at Pilipinas.

Cory de Jesus /Demee Koch

"This book is simple—wisdom that everyone can relate to. As I mentioned, even as the author, I still read it because every day, the more I meet people and engage in discussions, the more I interpret it differently. In life, wisdom is something we learn every day,” kuwento ni Koch.

Naimbitahan din kamakailan si Koch ng Philippine Consulate General sa Milan para magsalita sa grupo ng mga women leaders doon tungkol sa kahalagahan ng tapang at determinasyon sa pagkamit ng tagumpay at pagbabago sa lipunan.

Payo ni Koch sa mga kababayan, patuloy lang ang laban sa bawat hamon ng buhay, manindigan para sa pinaniniwalaan, at gamitin ang talino at angking kakayahan.

Ayon sa entrepreneur na si Elienor Castillo maraming siyang natutunan mula kay Koch at isang magandang pagkakataon ang makinig sa mga payo nito.

“Just her presence, the energy, and aura, you know that she has this power to enlighten the people around her.Such an inspiring woman who shows that success has no gender, age, or life status,” kuwento ni Castillo.

Positibong reaksyon din ang nakuha ng libro ni Koch hindi lamang mula sa mga kapwa Pinoy maging sa ibang lahi.

Ayon kay Primalin Fernandez inirerekomenda niya sa lahat ang libro ni Koch dahil hindi lamang ito sa mga kababaihan.

“It's inspirational and motivating! This is not just for women empowerment but for all genders that are in the middle of a crisis, confused and on crossroads balancing the 3 pillars of life,” Ani Fernandez.

Para naman sa British stylist na si Beata Sachdev nabago ng libro ni Koch ang kanyang pananaw sa buhay lalo na kung paano niya mas lalong mapapagbuti ang sarili at ang kanyang karera.

“Becoming Miss Right is a transformative read that not only instills confidence but also unravels the essence of self-love.This book has played a significant role in shaping me into Miss Right, empowering me with newfound strength and insight,” ani Sachdev.

Sa pagbabahagi ni Koch ng kanyang inspiring at mind empowering tips tungkol sa conscious beauty, living at entrepreneurship ay patunay na ang taong may determinasyon at paniniwala sa kanyang kakayahan ay malayo ang mararating.

Simbolo si Koch ng husay at galing ng Pilipino at hindi kainlanman naging hadlang ang pinagmulan para umangat sa buhay.

