DINALUPIHAN, Bataan – Tatlo ang patay sa karambola ng pampasaherong bus at 5 pang sasakyan sa Jose Abad Santos Avenue sa Dinalupihan, Bataan bayan na ito nitong Miyerkoles ng gabi.

Isang 25-anyos na babae at dalawang hindi pa nakikilalang lalaki ang nasawi sa insidente, base sa inisyal na imbestigasyon ng Dinalupihan Municipal Police Station.

Higit 20 ang nasugatan sa insidente, base sa report ng isang ospital sa Olongapo City.

Dagdag ng pulisya, papunta sana ng Olongapo ang pampasaherong bus mula San Fernando, Pampanga pero nawalan ng kontrol sa pagmamaneho ang driver.

Dito na sumalpok ang bus sa isang van, pampasaherong jeepney, isang motorsiklo, at dalawang tricycle.

Sabi ng isa sa mga rumesponde mula Barangay Bangal, accident-prone ang lugar dahil pababa ito.

Palabas umano ng Olongapo ang pampasaherong jeepney na nabangga ng bus.

“Bago sila nagsalpukan ng jeep na ito na nakahilata, nakahagip muna ng isang motorista, itong single na motor. Kitang-kita doon sa gilid at nakahagip din ng 2 tricycle. Bago siya umabot dito at nagsalpukan, doon na nasadsad ng ating bus,” ani Ronald Española, tanod sa Barangay Bangal.

“Mabilis ang kanyang paandar, talagang mabilis na ang pagdating niya sa Olongapo,” dagdag niya.

“Accident-prone talaga itong ating lugar,” aniya.

Agad dinala sa pagamutan ang mga pasahero ng jeepney at tricycle, sabi ni Marco De Torres, isa sa mga rescuer ng barangay.

“Nakatambay ako diyan may kausap ako, bigla akong may narinig na, nagsimula pa lang sa taas, maingay na siya. Akala namin may tumaob na [truck] ng softdrinks. Kasi ang haba ng pagkakasadsad niya. Sadsad niya na wala na pa lang preno. Tapos ito na pala kinakaladkad na niya ito,” dagdag niya.

Sabi ng 54-anyos bus driver, nawalan siya ng preno at nag-overtake sa isang trak. Hindi raw siya nakatulog o nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot. Nanggaling pa umano siya sa Cabanatuan noong hapon.

“Hindi ko na matandaan, nag-gewang-gewang na 'yun eh, hindi ko matandaan ano ang nauna,” sabi ng driver.

Sinabihan niya ang kundoktor na nawalan na sila ng preno.

“Sabi ko nawalan tayo ng preno. Tapos pumunta sa likod 'yung kunduktor ko. Humawak muna, hindi ko alam kung anong nabangga ko o ano,” dagdag niya.

Unang beses umano ito na nasangkot siya sa insidente.

Sabi ng pulisya, mahaharap ang bus driver sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries and damage to properties.