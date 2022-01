MAYNILA - Kinatigan ng Senado nitong Martes ang paglagda ni Pangulong Rodrigo Duterte sa international treaty kaugnay sa pagtulong sa mga itinuturing na stateless o mamamayan na nasa isang bansa pero walang nationality.

Ito ay sa botong 21 pabor at walang tutol.

Ang itinutukoy na treaty ay ang 1961 Convention on the Reduction of Statelessness na nilagdaan ng Pangulo noong Agosto 2021.

Sa tratado, nagkakaisa ang mga bansang lumagda na magtutulungan para tapusin hanggang 2024 ang statelessness.

Nakasaad dito ang mga dapat gawin ng isang bansa para mabigyan ng nationality ang mga stateless o walang nationality na bunsod ng iba't ibang dahilan gaya ng migration at dahil sa pagtake-over ng bagong gobyerno sa isang bansa.

Noong dinggin ito ng Senate Committee on Foreign Relations, sinabi ng Department of Justice (DOJ) na may mga stateless dito sa bansa – gaya ng mga foundling o inabandona ng magulang, ang mga lahing Indonesian na nasa Mindanao, ang mga Sama-Bajau sa Mindanao at mga bata na may lahing Japanese.

As of June 2021, may 113 stateless ang nag-apply sa DOJ para maging Filipino citizen at 13 ang naaprubahan na.

Sabi ni Senator Aquilino "Koko" Pimentel na chairman ng Foreign Relations Committee at nag-sponsor ng resolusyon sa tratado, sa report ng United Nations High Commission for Refugees, may 4.3 million na stateless sa buong mundo pero sa talaan ng ibang NGO, aabot ito sa 15 million.