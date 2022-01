Sunog naitala sa iba-ibang panig ng NCR nitong Martes

MAYNILA — Kaliwa't kanan ang naitalang sunog ng Bureau of Fire Protection sa iba't ibang panig ng Metro Manila nitong Martes.

Sa Pasong Tamo sa Quezon City, nasunog ang isang residential area bandang alas-4 ng hapon. Ayon sa BFP, nangyari ang sunog sa ilang bahay sa San Roque Extension.

Umabot ang sunog sa unang alarma bago idineklarang fire out alas 5:21 ng hapon.

Nasunog naman ang isang residential area sa Tramo Street sa Sta. Lucia, Pasig City.

Sa video ni Bayan Patroller Limie Jhun Rota, makikita ang lumalaking apoy na tumupok sa ilang bahay sa De Castro Subdivision. Gumamit ng hose ng tubig ang ilang residente para apulahin ang sunog, pero hindi nakayanan dahil sa lawak ng nasusunog na lugar.

Matapos ang mahigit 10 minuto, makikitang naapula ang malaking apoy sa pagresponde ng mga bumbero.

Ayon kay Limie, ligtas sila at malayo naman sa kanilang tinitirhan ang nangyaring sunog.

Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi at pinsala ng sunog. Alas 5:34 ng hapon nagsimula ang pagsiklab na sa unang alarma pero agad ding idineklarang fire under control.

Bago mag-alas 6 ng gabi, isang sunog din ang naitala ng BFP sa Camachile Street sakop ng Barangay Sun Valley sa Parañaque City.

Umabot din sa unang alarma ang sunog na naitala naman sa Brgy. Dagat-dagatan, Caloocan City.

— Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

KAUGNAY NA ULAT

Watch more on iWantTFC