MAYNILA - Inaprubahan na ng Food and Drug Administration na maibenta sa mga botika ang dalawang brand ng COVID-19 home self-test kits.

Inaprubahan ng FDA ang paggamit ng Panbio COVID-19 antigen self-test kit at ang SARS-CoV-2 antigen rapid test kit ng Labnovation matapos aprubahan ang certificate of product registration ng mga ito.

“Mayroon pong tinatawag na home care -- health care worker or professional-assisted antigen test kit, at ito ‘yung bago na dinagdag po natin na category, ‘yung home self-testing antigen test kits," ani FDA Director-General Oscar Gutierrez.

Mabibili nang tingi-tingi o kaya set ng tig-5 at tig-10 ang mga testing kit. May mga kahon din na may lamang 20 kits.

Ang kada kahon ay may lamang instruction booklet, swab, extraction buffer tube, nozzle cap, cassette at reagent.

Paalala ng FDA na bago gamitin ay importanteng i-check muna ang expiration date ng bawat kit.

Dapat ding basahin nang maigi ang instructions o pumunta sa official website ng manufacturer ng kit kung saan mapapanood ang instructional videos sa paggamit nito.

“Ang kaibahan po nila ay specimen na kinokolekta, kapag nasal specimen, ibig sabihin hindi ganu'n kalalim sa ilong compared sa kailangan ng health worker," ani DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Sa kasalukuyan ay mayroong 2 aprubadong self-test kits sa bansa habang ang nasa 114 brands na nasa merkado ay mga lisensiyadong home care antigen kits.

Payo ng FDA, bumili lamang ng COVID-19 test kits mula sa lisensiyadong mga botika at seller para masiguro ang kalidad ng mga ito.

"Importante po kasi na 'yung accuracy ng self-test kit, importante po na dumaan po talaga sa performance validation," ani Gutierrez. Kung mababa raw kasi ang sensitivity ng test ay maaaring maraming false negative na mangyari.

Paalala rin ng DOH na gamitin lamang ang testing kits kung may sintomas ng COVID-19 na nararamdaman.

-- Ulat ni Katrina Domingo, ABS-CBN News