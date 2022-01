Watch more on iWantTFC

Nakatakdang magsimula sa Pebrero 4 ang pagbabakuna kontra COVID-19 ng mga batang edad 5 hanggang 11 sa Pilipinas.

Ayon kay vaccine czar Carlito Galvez Jr., iba ang formulation ng COVID-19 vaccine ng Pfizer para sa nasabing age group kaya sumailalim ulit sa training ang vaccination team at nagdaos ng mga town hall meeting.

May 10 micrograms lang ang kada dose para sa mga edad 5 hanggang 11, kompara sa 30 micrograms na dose para sa mga edad 12 pataas.

Inaasahang darating sa Lunes ang unang batch ng 780,000 Pfizer doses para sa age group.

"Makaka-assure po tayo, Mr. President, sa ating mga magulang na very safe ang ating gagamitin na bakuna dahil ito ay mas mababa ang formulation na angkop para sa mga bata," sabi ni Galvez kay Pangulong Duterte sa isang pulong noong gabi ng Lunes.

Mga piling vaccination site mula National Capital Region (NCR) ang unang magbabakuna at prayoridad ang mga may comorbidity o sakit.

Ongoing na ang pagpaparehistro ng maraming local government unit sa rehiyon para sa mga interesadong pabakunahan ang kanilang mga anak.

Nakatakdang ilabas ang guidelines para sa COVID-19 vaccination ng 5 hanggang 11 years old ngayong linggo.

"Magkaroon ng 2 sites kada city dito sa NCR immediately. So we will open both hospital and non-hospital vaccination sites, and we will expand the sites further to other regions after one week," ani Galvez.

Booster

Posible naman sa Marso simulan ang pagbibigay ng booster shots sa mga may edad 12 hanggang 17, ayon kay National Task Force (NTF) Against COVID-19 adviser Dr. Ted Herbosa.

Sa higit 57 milyong fully vaccinated na Filipino, higit 6 milyon pa lang ang tumanggap ng booster o dagdag na dose.

Target ng gobyerno na maitaas sa kalahating milyon kada araw ang naibabakunang booster sa gitna ng lubhang nakakahawang omicron variant.

Ayon naman kay Dr. Liza Gonzales ng vaccine expert panel, maganda ring booster ang Sputnik Light na bakuna.

Sa ngayon kasi, Pfizer, Moderna, Astrazeneca at Sinovac pa lang ang may emergency use authorization para magamit bilang booster.

"Studies would show that it would enhance immune response of previously vaccinated," ani Gonzales.

Base sa datos ng gobyerno, sa 17 rehiyon sa bansa, 9 ang nakakumpleto ng bakuna nang hindi bababa sa 70 porsiyento ng kanilang target.

Ang ibang rehiyon ay nakahigit kalahati ng target, maliban sa Bangsamoro na 25 porsiyento pa lang ang fully vaccinated.

"I think the Muslim community dito sa Pilipinas, mukhang ang karamihan is of the belief that it is not allowed by their, I don’t know, is it religion? I might be mistaken but it could be that or something else sa culture nila," sabi ni Pangulong Duterte.

Ayon naman kay Bangsamoro Health Ministry Director General Dr. Amirel Usman, hindi religious belief ang dahilan.

"More on the cultural belief ng mga kababayan natin. Kasama natin sa ating adbokasiya ang ating Muslim religious leaders upang sa ganoon ay mapatotohanan ang kahalagahan ng pagbabakuna," ani Usman.

"Ang problema nga lang po talaga 'yong ibang cultural beliefs na medyo mahirap po talaga silang i-combat. May ilan na sinasabi [na] hindi raw kaya ng katawan niya dahil hindi raw pumapayag ang kaniyang espiritu," paliwanag niya.

Ayon sa NTF, prayoridad din ang Bangsamoro sa single dose na Johnson and Johnson vaccine para mas marami ang mabakunahan, lalo sa malalayong lugar.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News