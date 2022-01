Obligado nang magpakita ng COVID-19 vaccination card bago makapasok sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte, base sa pinakahuling kautusang inilabas ng lokal na pamahalaan.

Requirement ang vaccination card at government ID kung kukuha ng QR code sa isla, na kilala ring tourist destination.

Para sa mga batang edad 12 hanggang 17, school ID o retrato lang ang kailangan sa pagkuha ng QR code.

Hindi naman kailangan ng QR code para sa mga may edad 11 pababa.

Ipinatutupad din ng mga resort sa isla ang "no booking, no QR code" at "no vaccination card, no entry" policy.

Ang bagong patakaran ay hakbang ng lokal na pamahalaan para kontrolin ang tumataas na bilang ng mga kaso ng COVID-19.

Isinailalim sa Alert Level 3 ang Samal, na may 71 active COVID-19 cases, hanggang katapusan ng Enero.

— Ulat ni Hernel Tocmo

