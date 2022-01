Marcos Jr. nagpaliwanag sa hindi paghahain ng income tax noon

MAYNILA - Nanindigan si Presidential aspirant Bongbong Marcos na hindi niya sinasadya ang hindi paghahain ng kanyang income tax noon.

Matatandaang na-convict si Marcos Jr. ng isang korte sa Quezon City dahil sa hindi paghahain ng income tax return at pagbabayad ng buwis mula 1982 hanggang 1985.

"Hindi ako makapagfile ng income tax kasi naka-exile kami. Nasa exile kami, iyon ang sinasabi ko. Hindi kami makapagfile kasi nasa Amerika ako hindi ako pinauuwi,” sabi ni Marcos sa naganap na panayam sa DZRH nitong Martes ng hapon.

“Wala akong pagkakataon na makpagfile, at another thing, wala akong income,” dagdag pa niya.

Matatandaang may mga nakabibinbing petisyon pa sa Commission on Elections laban sa kandidatura ni Marcos Jr. kung saan ang non-filing at non-payment umano niya ng buwis ang ginagamit na dahilan ng petitioners para ipadiskwalipika siya sa presidential race.

Ayon kay Marcos Jr., naglabas sila ng katibayan mula umano sa Bureau of Internal Revenue na nagpapakita na wala na siyang utang na buwis sa gobyerno.

Watch more on iWantTFC