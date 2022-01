MAYNILA - Inihayag ni Presidential aspirant Bongbong Marcos Jr. na maaari siyang magtalaga ng mga kamag-anak sa kanyang gabinete sakaling manalo bilang susunod na pangulo ng bansa.

Pero sa naganap na DZRH-Manila Times interview ngayong Martes ng hapon, sinabi niya ang kundisyon sa pagpili sa kanila.

“Kung sila ba ay pinakamagaling sa kanilang field, oo. Basta ang criteria that we will follow ay kung sino ang pinakamagaling na handa tumulong at hangdang magtrabaho iyan ang ilalagay,” paliwanag ni Marcos Jr..

“Babaliktarin ko hindi ako maga-appoint dahil sila ay kamag-anak. Hindi ako mag-aappoint dahil sila ay kapartido. In fact, kahit sa kontra partido basta gusto tumulong, at magaling sa kanilang trabaho kung tatanggapin nila, tatangapin natin sila sa ating administrasyon,” dagdag pa niya.

Maging ng kanyang misis na si Liza Araneta-Marcos ay possible rin umanong magkaroon ng puwang bilang presidential appointee.

“Kung siya ang pinakamagaling sa area na iyon, sa subject na iyon, kung ano yan, sa sektor na siya ang pinakanakakaintindi, kagaya ng sinabi ko... pipiliin kung sino ang pinakamagaling, hindi ko gagawin dahil asawa ko. Gagawin ko dahil may kakahayan siya. I am sure it will be controversial, but we have to find the best people, ang gagaling ng mga Pilipino,” sabi ni Marcos Jr..

BAWAL SA BATAS

Subalit ayon sa Civil Service Commission, ipinagbabawal ng batas ang pagtatalaga ng kamag-anak sa posisyon sa gobyerno.

"Book V, Title I(A), Chapter 8, Section 59 of Executive Order No. 292, also known as the Administrative Code of 1987, prohibits nepotic appointments or those made in favor of a relative of the appointing or recommending authority, or of the chief of bureau or office, or of the persons exercising immediate supervision over the appointee," ayon sa CSC.

"The word 'relative' under the said Code refers to those related within the third degree of consanguinity (relationship by blood) or affinity (relationship by marriage) such as spouse (1st degree), children (1st degree), sibling (2nd degree), nephew and niece (3rd degree), and uncle and aunt (3rd degree)," dagdag nito.

Ayon sa CSC, ang nepotismo ay isang uri ng katiwalian o pag-abuso sa kapangyarihan na lumalabag sa Article IX(B), Section 2(2) ng 1987 Philippine Constitution na nagsasabing: “Appointments in the civil service shall be made only according to merit and fitness to be determined, as far as practicable, and, except to positions which are policy-determining, primarily confidential, or highly technical, by competitive examination.”

Ayon kay Marcos Jr., naniniwala siyang marami siyang mahahanap na magagaling na taong pwedeng maging parte ng kanyang gabinete kaya hindi naman kailangang galing agad sa kanilang pamilya ang mga itatalaga niya sa gabinete.

Tiniyak naman niyang para masigurong walang magiging bahid ng korapsyon ang kanyang pamahalaan, pipili siya ng mga taong may malinis na track record.

“Siguro naman bago tayo kukuha ng tao na uupo sa gabinete, ay tiyakin na walang history, walang record na ito na katiwalian,” aniya.

Ginarantiya rin niyang pananagutin niya ang sino mang masasangkot sa katiwalian.

“Kung talagang may pruweba o katunayan na talagang sila ay nangungurakot, nagnanakaw, nagbubulsa ng kaban ng bayan, ay let us, let us allow the law to take its course,” sabi pa ni Marcos Jr.

Gayunman, naniniwala siyang mahirap tanggalin ang korapsyon sa gobyerno.

“Wala namang bansa, kahit anong bansa sa buong mundo na makakapagsabi na walang corruption. I always say first of all, we have to understand that corruption is not a Filipino condition, it is human condition. Lahat naman may iba-ibang klaseng tao. Kahit saan ka pa pumunta sa buong mundo kaya it is not a specific problem in the Philippines,” aniya.

Pero tiwala siyang mayroong siyang magagawa para labanan ito.

“Kung corruption ang pag-uusapan, sa aking palagay naman eh mayroon tayong pag-uunawa sa pagpapatakbo ng pamahalan. At mahaba ang naging karanasan ko bilang public servant at nakikita ko naman paano nangyayari ang corruption, iyong checks and balances ng gobyerno, sa ating mga budget, sa mga ginagastos na pamahalaan, mga projects lahat iyan ay dapat pagtibayin,” paliwanag niya.